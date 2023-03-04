Скандал з нагородою для блогерки Волощук: що кажуть у ГУР

У мережі розгорівся скандал після того, як українська скандальна блогерка Ксюша Манекен (Оксана Волощук) опублікувала у соцмережах фото з нагородою від ГУР. Українців просять довіряти спецслужбам.

Про це у коментарі 24 Каналу повідомили джерела у ГУР МО. Там зазначили, що Ксюша Манекен справді отримала заохочувальну нагороду.

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Деталі спецзавдання блогерки не розкрили

Варто зазначити, що блогерку Оксану Волощук нагородили медаллю "За сприяння воєнній розвідці України" ІІ ступеня від 13 жовтня 2022 року, за відмінно виконані поставлені перед нею завдання.



Блогерка похизувалася нагородою від ГУР / Скриншот

Своєю чергою, у відомстві пояснюють, що завдання від ГУР виконують багато публічних та непублічних людей, які не афішують свою стратегічно важливу діяльність.

Воєнна розвідка – особливо в країні, яка воює – це специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання. Зі зрозумілих причин, розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності на широкий загал,

– прокоментували у розвідці.

Там також додали, що зважаючи на особливості певних завдань, для їхнього виконання структура може залучати людей різних професій та соціального статусу.

"На щастя, різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні перемогти у різний спосіб. Як показує нинішня війна – наша розвідка працює ефективно, але водночас не може публікувати усі методи досягнення цієї ефективної роботи", – додали у відомстві.

Насамкінець українців закликати вірити в Україну і в українську воєнну розвідку.

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