Куртки з Туреччини для ЗСУ точно були зимовими, а не літніми, – Антикорупційна рада Міноборони

Скандал навколо покупок курток для ЗСУ продовжує набирати обертів. Також з'являються нові та нові деталі. Зокрема, у Міноборони наголошують, що куртки точно були зимовими.

На цьому наполягає голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Євген Грушовець. Спілкуючись з журналістами в ефірі "Радіо Свобода", він розповів про ситуацію, яка склалася.

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Куртки точно були зимовими

За словами Грушовця, куртки для наших захисників не були ані літніми, ані демісезонними. Він додав, що це були саме зимові куртки, пошиті на турецьких фабриках. Голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони зазначив, що більшу частину курток видали, але певна партія все ще лежить на складах.

Перше твердження, що куртки були літніми, воно не відповідає дійсності. І, відповідно, ми всі повинні розуміти, що ті цифри, про які говорили журналісти, що нібито куртка коштує 20 чи 30 доларів, ми розуміємо, що за 30 доларів неможливо купити зимову куртку,

– підкреслив він.

Що відомо про завищення цін

Він наголосив, що це вже питання не до Міноборони. Адже у контракті під час підписання вказувалися ціни. Грушовець зауважив, що це не українське виробництво. Відтак, Міноборони не стосується, як виробник декларуватиме товар у себе в країні походження та інших державах, якими проходить транзит.

Грушовець підкреслив, що Міноборони дійсно закупили понад 180 тисяч курток. Така кількість фігурувала у розслідуваннях журналістів. Закупляли ці куртки у різних компаніях, серед яких є й українські.

Але чи була у цьому випадку корупційна складова, сказати наразі не може. Він висловив сподівання, що відповідь на це питання з'явиться найближчим часом.

Що відомо про скандал з куртками