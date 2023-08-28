Усю зиму наші захисники воювали в них: Резніков нарешті показав скандальні куртки

Олексій Резніков вкотре відреагував на скандал з куртками для ЗСУ. Мовиться про те, що Міноборони начебто закупило літні куртки замість зимових. Міністр вкотре спростував інформацію й показав куртки.

Резніков запропонував подивитися, як відрізняється зимова форма від літньої. У поставку входило 180 тисяч одиниць. За словами міністра, 45 тисяч перебувають на складі, а 135 тисяч – вже давно у воїнів ЗСУ. Їх передали ще восени – взимку. Відповідну заяву міністр зробив на пресконференції, повідомляє 24 Канал.

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Відповідно наші захисники та захисниці провоювали у цьому зимовому одягу без жодних нарікань. Якби літня форма була одягнута зимою, ми б з вами про це вже почули,

– наголосив Резніков.

Він додав, що хоч хтось з тисяч захисників та захисниць вже сказав би про це.

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"Ціни 30 доларів за куртку – не існує"

Окрім того, військових опитали про їхні враження щодо курток. Нарікань не було. Резніков також зауважив, що ціни 23 – 30 доларів за куртку, як дехто писав у дописах, не існує. Середня ціна – від 80 до 120 доларів. Якщо ж потрібні такі куртки для спецназу, щоб лежати на ґрунті, їхня ціна становить щонайменше 300 доларів.

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Резніков наголосив, що Україна шукала компанію, яка може поставити зимовий одяг для ЗСУ. Відповідь надійшла від 80 постачальників. Далі департамент проводив перемовини та укладав договори.

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Чому обрали Vector avia: дивіться відео Владислава Кравцова для 24 Каналу

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