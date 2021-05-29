Його вже понесло: як Україна реагує на "вибрики" Лукашенка

Про українсько-білоруські відносини. Інцидент з примусовою посадкою зарубіжного цивільного літака для захоплення білоруського опозиціонера спецслужбами "бацьки Лукашенка" викликав новий виток кризи у відносинах між режимом Лукашенка та Заходом. Далі читайте російською.

Естественно, это проявилось и в украино-белорусских отношениях. С августа прошлого года мы занимаем солидарную позицию с Западом по отношению к Лукашенко.

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Кризис вокруг Белоруссии возник не сейчас. Сейчас он только обострился.

И вот что интересно. Как и по многим другим вопросам, у нас сразу же стала проявляться поляризация политических позиций:

Представители пророссийских сил и "антизападники" вопят: ай-яяй, нельзя трогать братский белорусский народ (хотя речь идет о Лукашенко, а не о белорусском народе), нельзя вводить никаких санкций, нам только хуже будет.

вопят: ай-яяй, нельзя трогать братский белорусский народ (хотя речь идет о Лукашенко, а не о белорусском народе), нельзя вводить никаких санкций, нам только хуже будет. Воинствующие патриоты и воинствующие "западники" и либералы, напротив, гневно требуют разорвать дипломатические отношения и чуть ли не прекратить всю торговлю с Беларусью (прямо как в известном анекдоте: назло Лукашенко "отморозим себе уши").

Александр Лукашенко / Фото 24 канал

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В общем-то руководство Украины избрало достаточно рациональный и прагматичный вариант реагирования на новые "выбрыки" Лукашенко (хотя, на мой взгляд, можно было действовать и более гибко). И критика с противоположных флангов это косвенно подтверждает. Надо избегать крайностей в политике, в том числе и во внешней.

Заигрывать (и даже просто договариваться) с Лукашенко уже бесполезно. Его уже понесло.

И дай Бог, чтобы вся эта печальная история закончилась с минимальными негативными последствиями для белорусского народа.

А наш интерес в том, чтобы проявлять солидарность с той частью белорусского народа, который против диктатуры Лукашенко, проявлять солидарность с нашими международными партнерами, и одновременно минимизировать негативные последствия кризиса вокруг Беларуси для нашей страны (и это самая сложная часть задачи).