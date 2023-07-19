Зв’язувало руки, – Резніков про постанову, яка забороняла прибуток оборонним підприємствам

Міністр оборони України Олексій Резніков висловився про постанову, яка регулювала питання здійснення оплати закупівель для Міноборони. До речі, вона вже втратила чинність.

За словами Резнікова, у відповідній постанові були так звані РКМ (розрахунково-калькуляційні матеріали – 24 Канал), які зв’язували руки. Про це він заявив під час брифінгу, інформує 24 Канал.

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Що відомо про постанову

Резніков розповів, що була ухвалена постанова 335, в якій була революція. Раніше існували так звані РКМ, які зв’язували руки і військовий представник вимотував душу виробнику чи постачальнику. За його словами, це було джерело можливих корупційних ризиків.

Але ми ці РКМ подолали і ввели поняття калькуляція, де прописали всі речі. Але постанова працювала. Згодом з’ясувалось, що не можна включати в калькуляцію прибуток підприємства, яке тобі виділяє послугу чи товар. Це абсурдне тлумачення. Ми написали зауваження, а потім подали до суду. Тому виникли порушення у Міноборони нанесення збитків, порушення у підприємства, яке отримало прибуток, а далі кримінальні справи,

– зазначив міністр.

Голова НАЗК Олександр Новіков вважає, що ми не змінимо країну та толерування корупції, якщо не будемо чесно озвучувати проблеми, які існують.

"Корупційні практики існують там, де вигідніше використовувати неофіційні канали задоволення потреб бізнесу і громадян, а інші корупційні канали шляхом надання неправомірно вигоди", – зазначив Новіков.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін додав, що він радий тому, що Міноборони дають українським підприємствам працювати з прибутком. Він вважає, що це значно пришвидшить зростання нашої оборонки.

Уряд скасував постанову

До речі, Кабмін визнав, що постанова, регулювала питання здійснення оплати закупівель для Міністерства оборони, втратила чинність.

Водночас з метою створення належних умов для забезпечення сил безпеки і оборони товарами, роботами та послугами оборонного призначення під час дії правового режиму воєнного стану уряд вніс зміни до постанови про "Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану".

Скандал із закупівлями в Міноборони