"Мерзенна істота": Симоньян своїми висловлюваннями образила Вірменію, але Єреван відповів

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян зіштовхнулася з критикою з боку влади Вірменії. Раніше вона процитувала у своєму дописі статтю іспанського видання Periodista Digital, де йшлося, що вірменська діаспори у Франції поширила конфіденційний документ під назвою "Меморандум про взаєморозуміння щодо створення транспортного коридору через міст Трампа".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Фокус. У Вірменії Симоньян звинуватили Симоньян у втручанні у внутрішні справи Єревану та поширенні сумнівної інформації.

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У чому Єреван звинуватив російську пропагандистку?

Спікер Національних зборів Вірменії Алєн Симонян прокоментував пропагандистський пост головної редакторки RT Маргарити Симоньян у Х, де вона пише про Зангезурський коридор, що став об'єктом угоди Вірменії, Азербайджану і США.

Міжнародний меморандум оголошує про діяльність проєкту "Двосторонній регіональний економічний коридор і оборонні ворота Трампа". Йдеться про Зангезурський коридор довжиною 42 кілометри, що пройде через Сюнікську область Вірменії.

У документі, який нібито потрапив у руки діаспорі, говориться, що Вірменія зберігає суверенітет над Сюнікською областю. Однак транспортний коридор буцімто буде використовувати приватна американська компанія, яка отримала відповідну ліцензію щонайменше на 99 років. Так ця компанія отримає 40% доходу від дії каналу, а Вірменія – 30%.

Меморандум також передбачає розміщення у Вірменії солдатів американської приватної військової компанії.

Ба більше, в сумнівній статті йдеться, що основними бенефіціарами реалізації меморандуму є США і Туреччина, а Вірменія через це нібито "позбудеться суверенітету".

Симоньян зазначила, що "маріонетковий султан Пашинян підписує секретний меморандум про перетворення Вірменії на американський плацдарм для майбутньої війни з Іраном". Однак це припущення пропагандистки не має нічого спільного з реальністю. У Вірменії спростували інформацію зі статті Periodista Digital, зазначивши, що видання має сумнівне походження та відоме своїми підробками особистостей і поширенням маніпулятивного та фейкового контенту.

Позиція Республіки Вірменія щодо розблокування регіональної транспортної інфраструктури чітко викладена в проєкті "Перехрестя світу". Прем'єр-міністр Нікол Пашинян докладно виклав це питання на своїй пресконференції 16 липня,

– повідомила влада країни.

Спікер Національних зборів Вірменії Ален Симонян назвав Маргариту Симоньян "мерзенною істотою з цирку виродків", яка не поивнна втручатися в суверенні справи іншої держави. Кремлівська пропагандистка не вперше робить у медіапросторі заяви, що ображають керівництво Вірменії, закликає людей виходити на мітинги та повалити владу. Єреван вважає брехню Симоньян "проявом гібридної війни проти Вірменії".