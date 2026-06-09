Не наші проблеми: аналітик сказав, чому в Польщі знову обурилися через УПА

В Польщі обурилися через те, що президент Зеленський присвоїв одному з українських підрозділів найменування на честь Героїв УПА. Однак річ у тім, що це взагалі ніяк не стосується Польщі.

Засновник аналітичної платформи Resurgram Дмитро Корнієнко розповів 24 Каналу, що Україна проводить свою політику національної пам'яті. В цьому контексті надзвичайно важливо мати власних героїв та історичних постатей. І важко зрозуміти, як саме це взагалі стосується Польщі. Це не є нашою проблемою.

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Чому в Польщі знову заговорили за Волинську трагедію?

За словами Корнієнка, Україна не розповідає полякам, як їм ставитися до Армії Крайової чи Юзефа Пілсудського та інших постатей, які є досить суперечливими з точки зору української історіографії.

Ми можемо згадати за ту ж операцію "Вісла" та об'єднувати українців довкола агресивної щодо Польщі теми. Але це неправильний підхід до добросусідства. Ми не в слабкій позиції зараз. В Європі є розуміння щодо потреб України. Польща може ситуативно зробити певні неприємні кроки. Але вони будуть ситуативними. Польща формувала через Україну собі східноєвропейське лідерство,

– зазначив Корнієнко.

Чому в Польщі обурилися через назву українського підрозділу: дивіться відео 24 Каналу

До теми довкола Волинської трагедії зовсім "несподівано" приєднався президент Польщі Кароль Навроцький. Це його спроба підняти собі рейтинги, які потроху поповзли вниз.

У нього закінчився електоральний "медовий місяць". Тепер йому потрібні певні результати у внутрішній політиці. А вони досить критичні. Тому там взялися за політизовані речі. І присвоєння назви не є проблемою. Там знайшли б іншу проблему,

– підкреслив Корнієнко.

До того ж Україна не може вибудовувати внутрішню політику, зважаючи на те, як її будуть сприймати в Польщі. А також наша держава не розповідає полякам, кого їм вважати національними героями.

Що відомо про конфлікт у Польщі?

Президент Володимир Зеленський присвоїв у травні одному з українських підрозділів почесне найменування на честь Героїв УПА. Це викликало неабияке роздратування у Польщі.

До прикладу, тамтешній президент Кароль Навроцький вже вимагає, аби Зеленського позбавили ордену Білого Орла, який йому вручили у 2023 році. Це – найвизначніша державна нагорода Польщі.

Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав Зеленського та Навроцького провести відверту розмову. За його словами, загострення між країнами не принесе користі ні українцям, ні полякам. Від цього виграє лише Росія.