Народний депутат від "Слуги народу" може бути причетним до хабарництва. На час розслідування справи, яке проводить НАБУ, нардеп погодився вийти з фракції.

Інформацію про заяву Олександра Юрченка щодо виходу з фракції "Слуги народу" з посиланням на голову парламентської фракції Давида Арахамію опублікували на сайті Офісу Президента.

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Водночас сам Арахамія під час спілкування з журналістами заявив, що самої заяви про вихід Юрченка з фракції немає. Він лише в телефонній розмові пообіцяв це зробити.

"У мене немає в руках заяви пана Юрченка – це важливо. Але у мене є телефонне підтвердження, що він таку заяву написав і, коли буде можливість, він його передасть. Якщо він сьогодні (у вівторок, 15 вересня) його передасть, то я сьогодні її реєструю в нашому внутрішньому документообігу, і завтра спікер Ради Дмитро Разумков зможе оголосити, що він вийшов з фракції", – наводить слова Арахамії Інтерфакс-Україна.

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В офіційному повідомленні Офісу Президента Юрченка називають народним депутатом, "щодо якого у ЗМІ поширюють повідомлення про причетність до корупційних правопорушень". Однак підтримують його ідею виходу з фракції.

"Вважаємо таке рішення доречним і сподіваємося, що пан Юрченко повною мірою співпрацюватиме з представниками Національного антикорупційного бюро України та Офісу Генерального прокурора, щоб встановити всі об’єктивні обставини", – йдеться в повідомленні.

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