Є проблеми зі здоров'ям, – глава Хмельницької прокуратури про скандал з оформленням інвалідності

Керівник Хмельницької обласної прокуратури відреагував на скандал оформленням інвалідності серед його підлеглих. Він наголосив, що прокурори дійсно мають проблеми зі здоров'ям, які з'явилися не за останні роки.

Про це керівник Хмельницької прокуратури Олексій Олійник написав на своїй сторінці у фейсбуці. Він також спростував заяву журналіста Юрія Бутусова, який стверджував, що буцімто "всі прокурори оформили інвалідність".

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Керівник Хмельницької прокуратури відреагував на скандал

Олійник зауважив, що заяви Бутусова не повною мірою відповідають дійсності. Так, він наголосив, що чисельний склад прокуратури Хмельницької області складає 225 прокурорів. Водночас групу інвалідності мають лише 48 з них.

Тому стверджувати, що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю, не є правильним. Ба більше, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки,

– наголосив Олійник.

Керівник Хмельницької прокуратури також додав, що він також має проблеми зі здоров'ям. Так, у 2005 році він отримав травму на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу інвалідності, як стверджує Олійник, він отримав у 2017 році – задовго до призначення на посаду. Олійник не став розкривати деталі про травму, але заявив, що хвороба не перешкоджає виконанню службових обов'язків.

Олійник також наголосив, що питання про наявність групи розглядалось під час атестації комісією за участі представників громадськості й міжнародних організацій.

Прокурор додав, що ще у 2020 році народна депутатка порушувала питання наявності груп інвалідності у прокурорів Хмельниччини. Тоді було відкрито кримінальне провадження.

Вислів "дахуючи корупційну схему голови МСЕК" звучить, звичайно, потужно, але у публікації нічим не підтверджений, які і більшість статей автора у яких критикуються органи влади. Так можна сказати про кожного, хто отримав групу та обіймає посаду,

– заявив Олійник.

У підсумку керівник Хмельницької прокуратури наголосив, що публікація журналіста має вигляд дискримінації, адже чинним законодавством не встановлено обмежень щодо роботи осіб з інвалідністю в органах прокуратури.