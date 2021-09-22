Скандал з прослуховуванням дипломатів: посла Грузії викликали в ЄС

Нещодавно у Грузії трапився скандал із прослуховуванням дипломатів США, ЄС та Ізраїлю. Після цього грузинського посла у Євросоюзі викликали у головний офіс у Брюсселі.

У Європейському Союзі скандал сприймають дуже серйозно. Про це заявив посол ЄС у Грузії Карл Харцель.

Актуально Грузинські спецслужби могли прослуховувати дипломатів США, ЄС та Ізраїлю

Виникають питання, оскільки дипломатичні відносини регулюються Віденською конвенцією. Ми не вважаємо природним, щоб такий близький друг і партнер, як Грузія, брав участь у таких діях. З цієї причини напередодні посол Грузії був викликаний на зустріч у головний офіс ЄС у Брюсселі,

– повідомив Харцель.

Грузинського послав викликали для того, щоб роз'яснити позиції і з'ясувати подальші кроки.

Що цьому передувало

13 вересня у відкритому доступі з'явилися нібито таємні записи грузинських спецслужб. Вони містять деталі розмов дипломатів ЄС, США, Ізраїлю й здебільшого стосуються духовенства та компромату на них. Декілька чиновників вже підтвердили справжність записів.

Прем'єр Грузії Іраклі Гарібашвілі спершу звинуватив опозиційну силу "Єдиний національний рух". Згодом він припустив, що до витоку причетний попередній прем'єр Георгій Гахарія і тодішній заступник глави СДБ Александр Ходжеванішвілі. Колишній прем'єр все заперечив.

Грузинська прокуратура вже розпочала розслідування за фактом витоку таємних записів.