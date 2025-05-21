Екскерівників Рівненських ТЦК, які били підлеглого битою, судитимуть за новим обвинуваченням

Екскерівників Рівненських обласного та районного ТЦК і СП судитимуть за обвинуваченням у перешкоджанні діяльності ЗСУ. Фігуранти сприяли ухиленню чоловіків від мобілізації.

Обвинувальні акти вже скеровано до суду. Про це в середу, 21 травня, повідомили в Державному бюро розслідувань, передає 24 Канал.

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Що відомо про розслідування

В іншому кримінальному провадженні посадовців обвинувачують у побитті підлеглого битою влітку 2023 року – вони намагалися покарати його за намір звернутися до правоохоронних органів.

Відео інциденту стало підставою для масштабного розслідування, у межах було викрили також незаконне збагачення екскерівника обласного ТЦК та СП і зберігання наркотичних речовин керівником районного центру.

Після вивчення службової документації слідчі встановили нові факти злочинної діяльності. Зокрема, фігуранти організували схему допомоги військовозобов'язаним у незаконному уникненні мобілізації та вживали заходів для того, аби цих осіб не розшукували надалі.

Експосадовців ТЦК судитимуть за перешкоджання діяльності ЗСУ: дивіться фото

Загалом службовці допомогли уникнути мобілізації близько 500 чоловікам. У межах окремого кримінального провадження перевіряють причетність інших посадовців ТЦК до реалізації схеми.

Яке покарання загрожує

Наразі обидвох фігурантів звільнили з посад, їм оголосили обвинувачення в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, учинене групою осіб за попередньою змовою.

Колишній керівник районного ТЦК повністю визнав свою провину. Суд вже призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком. Колишній очільник обласного ТЦК та СП провину не визнає,

– йдеться в повідомленні ДБР.

На час досудового розслідування чоловікам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За попередні злочини їм загрожує до 12 років ув’язнення, а нова кваліфікація передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.