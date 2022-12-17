Слідчий комітет Росії відповів на заклики пропагандиста Красовського: сліду злочину "не виявили"

Росіяни пробивають чергове дно. Слідчий комітет Росії не став перевіряти висловлювання Красовського про заклики топити українських дітей.

Наприкінці жовтня в ефірі російського пропагандистського каналу Антон Красовський закликав топити та спалювати українських дітей. Скандал набирав неабияких обертів, бо навіть "колеги" з пропагандистського цеху не оцінили таких висловлювань, пише 24 канал.

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Яку відповідальність понесе пропагандист

Депутат Московської міськдуми Євген Ступін опублікував відповідь СК на свій запит про перевірку висловлювань телеведучого RT Антона Красовського про заклики топити дітей.

На думку СК, у заклику пропагандиста немає "відомостей про скоєний або підготовчий злочин проти неповнолітніх або за їх участю". Таким чином СК повідомили, що такі питання "не належать до їхньої компетенції".

СК Росії не побачив складу злочину у висловлюваннях Красовського / Фото росЗМІ

При цьому зазначається, що "з метою проведення оперативно-розшукових заходів" листа відправлено до головного управління МВС Росії по Москві.

Що відомо про скандал з Красовським