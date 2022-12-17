Слідчий комітет Росії відповів на заклики пропагандиста Красовського: сліду злочину "не виявили"
Росіяни пробивають чергове дно. Слідчий комітет Росії не став перевіряти висловлювання Красовського про заклики топити українських дітей.
Наприкінці жовтня в ефірі російського пропагандистського каналу Антон Красовський закликав топити та спалювати українських дітей. Скандал набирав неабияких обертів, бо навіть "колеги" з пропагандистського цеху не оцінили таких висловлювань, пише 24 канал.
Варте уваги Які фейки Путіна про українську армію навпаки стосуються російської
Яку відповідальність понесе пропагандист
Депутат Московської міськдуми Євген Ступін опублікував відповідь СК на свій запит про перевірку висловлювань телеведучого RT Антона Красовського про заклики топити дітей.
На думку СК, у заклику пропагандиста немає "відомостей про скоєний або підготовчий злочин проти неповнолітніх або за їх участю". Таким чином СК повідомили, що такі питання "не належать до їхньої компетенції".
СК Росії не побачив складу злочину у висловлюваннях Красовського / Фото росЗМІ
При цьому зазначається, що "з метою проведення оперативно-розшукових заходів" листа відправлено до головного управління МВС Росії по Москві.
Що відомо про скандал з Красовським
- В етері російського пропагандистського каналу Russia Today Антон Красовський розмовляв з російським письменником Сєргєєм Лук'яненком, який розповідав про своє перебування на Закарпатті в 1980 році, де проходив лікування астми. За словами письменника, разом з ним у лікарні були "російськомовні діти з російськими прізвищами", які говорили про те, що Україна окупована.
- У відповідь на це Красовський почав говорили про нечувані речі – про необхідність топити дітей. Він сказав, що "таких дітей треба було у Тисині. Саме там, де пливе кача".
- Потім Красовський почав називати Карпати "огидними", висміювати українські смерекові хати і сказав, що в таких будинках можна закривати дітей та спалювати їх.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав світ повністю заблокувати пропагандистський канал, на якому Красовський працював директором мовлення. Ключове слово – працював, адже навіть топпропагандистка Кремля Маргаріта Сімоньян не оцінила таких заяв, через що RT припинила співпрацю з Красовським.