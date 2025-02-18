"Цього не мало бути": вчителька школи №309 вибачилась за сценку з побиттям "військового ТЦК"
- Вчителька школи №309 вибачилася за інцидент зі сценкою, де учні інсценували побиття "військовослужбовця ТЦК".
- Сценка з'явилася під час третьої вистави без відома вчительки, і після цього її заборонили повторювати.
Вчителька столичної школи №309 вибачилася за сценку, в якій учні інсценували побиття "військовослужбовця ТЦК". Вона запевнила, що не знімає з себе відповідальності та мала ретельніше контролювати виставу.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на її коментар для Суспільного. Педагог-організаторка святкового заходу у столичній школі №309 Наталія перепросила за інцидент із сценкою, де "військовослужбовця ТЦК" умовно вдарили, після чого він упав.
Читайте також Це була ініціатива дітей, – у школі Києва про скандальну сценку з побиттям військового ТЦК
У школі пояснили появу сценки з "військовим ТЦК"
Вона наголосила, що відповідальності з себе не знімає та мала ретельніше проконтролювати підготовку вистави.
Напередодні була розмова з учасниками. Всі погодились, що цього (сценки з побиттям військового ТЦК – ред.) робити не треба,
– зазначила Наталія.
За словами вчительки, під час перших двох вистав цієї сценки не було, а під час третьої вона відволіклася, і учні показали номер без її відома. Після цього їм заборонили повторювати сценку.
Я приношу свої вибачення за це катастрофічне непорозуміння, катастрофічний збіг обставин. Цього не мало бути ніколи,
– наголосила педагог.
Наталія також підкреслила, що протягом останніх років працює в напрямі національно-патріотичного виховання та раніше викладала у Сумському кадетському корпусі.
Напередодні відео зі сценкою з'явилося у соцмережах і викликало суспільний резонанс. На ньому видно, як під час святкового заходу у школі №309 учасники вистави імітують напад на людину у військовій формі з написом "ТЦК".