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24 Канал Новини України "Цього не мало бути": вчителька школи №309 вибачилась за сценку з побиттям "військового ТЦК"
18 лютого, 21:01
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"Цього не мало бути": вчителька школи №309 вибачилась за сценку з побиттям "військового ТЦК"

Анастасія Діденко
Основні тези
  • Вчителька школи №309 вибачилася за інцидент зі сценкою, де учні інсценували побиття "військовослужбовця ТЦК".
  • Сценка з'явилася під час третьої вистави без відома вчительки, і після цього її заборонили повторювати.

Вчителька столичної школи №309 вибачилася за сценку, в якій учні інсценували побиття "військовослужбовця ТЦК". Вона запевнила, що не знімає з себе відповідальності та мала ретельніше контролювати виставу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на її коментар для Суспільного. Педагог-організаторка святкового заходу у столичній школі №309 Наталія перепросила за інцидент із сценкою, де "військовослужбовця ТЦК" умовно вдарили, після чого він упав.

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У школі пояснили появу сценки з "військовим ТЦК"

Вона наголосила, що відповідальності з себе не знімає та мала ретельніше проконтролювати підготовку вистави.

Напередодні була розмова з учасниками. Всі погодились, що цього (сценки з побиттям військового ТЦК – ред.) робити не треба,
– зазначила Наталія. 

За словами вчительки, під час перших двох вистав цієї сценки не було, а під час третьої вона відволіклася, і учні показали номер без її відома. Після цього їм заборонили повторювати сценку.

Я приношу свої вибачення за це катастрофічне непорозуміння, катастрофічний збіг обставин. Цього не мало бути ніколи,
– наголосила педагог.

Наталія також підкреслила, що протягом останніх років працює в напрямі національно-патріотичного виховання та раніше викладала у Сумському кадетському корпусі.

Напередодні відео зі сценкою з'явилося у соцмережах і викликало суспільний резонанс. На ньому видно, як під час святкового заходу у школі №309 учасники вистави імітують напад на людину у військовій формі з написом "ТЦК".