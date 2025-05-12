Скандал під час хвилини мовчання: хлопчика з плакатом штовхнув чоловік

На Хмельниччині стався скандал. Юного волонтера під час хвилини мовчання грубо штовхнув чоловік. Хлопчик виклав відео інциденту в своєму каналі.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на тік-ток Олексія Борея.

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Чоловік штовхнув хлопчика-волонтера під час хвилини мовчання

Олексій Борей зі Славути – 13-річний волонтер. Він разом з родиною активно допомагає ЗСУ. В 2023 році отримав грамоту від Залужного.

Юнак стояв на ринку під час хвилини мовчання з плакатом "Зупинись. Вшануй". Олексій спеціально став на проході, щоб змусити людей спинитися. Але чоловік на велосипеді, який під'їхав ззаду, не зміг об'їхати хлопця, тож грубо відштовхнув його і рушив далі.

Дивіться відео інциденту з хлопчиком-волонтером і велосипедистом під час хвилини мовчання

Ролик набрав майже 9500 коментарів. Думки користувачів розділилися. Багато хто писав, що вік ще не дає підстав автоматично поважати людину. До того ж на ринку о дев'ятій ранку вмикають аудіозапис, де пояснюють, чому варто відкласти свої справи на хвилину. Та багато хто став на захист чоловіка.

Люди обговорюють скандал у Славуті / Скриншоти 24 Каналу

Втім, згодом з'явилося відео вибачень чоловіка.