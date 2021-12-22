Скандал "слуги" Галушка з поліцією: чому відео з'явилось лише через рік

Нардепу від "Слуги народу" Миколі Галушку не сподобалось те, що поліцейські "знахабніли" настільки, що зупинили авто народного депутата, на хвилиночку. Водночас його в тому авто не було.

Тобто вони зупинили його водія, який: "Я зараз зроблю один дзвінок, приїде Чечек і все порішає". Чечек приїхав, але порішати не вийшло, бо нічого зрозумілого народний обранець не сказав.

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Може тому, що "борзота" не дозволяла, а може тому, що його "з-за столу витягли", тому підбирати слова нардепу було надзвичайно складно.

Інцидент з авто був ще рік тому

До речі, як пізніше з'ясувалося, вищезгадане авто Toyota Land Cruiser дійсно є у декларації Галушка, але перебуває у власності матері депутата.

Та цікаво інше, 42-річний Галушко – член комітету з правоохоронної діяльності, випускник Національної академії внутрішніх справ. Колишній поліцейський навіть проходив службу в органах внутрішніх справ. А ще – спадковий поліцейський, його батько теж був пов'язаний з правоохоронною діяльністю.

До речі, авто зупинили за порушення правил ПДР, а саме – перетин подвійної суцільної смуги. Але це ще не найцікавіші.

Як ви думаєте, коли Галушко почне вибачатися: до кінця дня, наступного чи за тиждень?

Проте, як з'ясувалося, цей інцидент був ще рік тому, а відео з ним потрапило до мережі лише зараз. Напевно після того, як правоохоронці зрозуміли, що не варто боятися надавати розголос таким особистостям.

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Є відчуття, що Гогілашвілі цей ящик Пандори відкрив, а тепер з нього такі компромати полізуть, що лише встигай все те перетравлювати.

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Реакція "слуг" на відео

На відео вже встигли відреагувати і у фракції "Слуга народу". Сказали, що інцидент засуджують, міри приймуть. Щоправда, як покарають Галушка поки не відомо, розглянути це питання мають намір на етичному комітеті.

Водночас і сам Галушко на цей випадок вже підстрахувався – на випадок, якщо скажуть, що він лобіював інтереси Авакова, а міг же просто перепросити і все. Сказати щось типу, відпочивав, випив, переплутав. Але ж ні.

І до речі, якщо ви чекаєте "публічної порки нардепа", то теж не варто, бо у пресслужбі вже обмовились: "Цей факт не виправдовує Миколу Галушка та його вчинок, хоча й викликає багато запитань до правомірності дій попереднього керівництва МВС".

Минуле нардепа Галушка

У вересні 2020 року Галушко заявив, що виходить з партії, бо всі місця в списку "Слуги народу" в його окрузі продані, а заяви про боротьбу з корупціонерами і старими елітами залишилися тільки словами.

Це було до інциденту, якщо що. То він, певно, так намагався боротися з елітами і корупціонерами в особі правоохоронців.

Микола Галушко інвестував у власну перемогу найбільшу суму з-поміж тих, хто пройшов до парламенту в Київській області – майже 1 мільйон 300 тисяч гривень – це, напевно, ті гроші, які забув задекларувати. Тож кожен голос виборця коштував йому 42 гривні.

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Вибачень ми, скоріше за все, не дочекаємось. Тому я знову на роздоріжжі, бо з одного боку, я не виключаю того, що Арсен Борисович дійсно міг притримати це відео до кращих часів і шантажувати нардепа.

З іншого – на відео ніхто не змушував його посилати правоохоронців і розповідати на камеру, як він "все порішає і зробить новий протокол зупинки водіїв".

Тож завершуємо знову питанням: "Коли вже ці великі рішали зникнуть з нашого життя? Коли зрозуміють, що Україна і українці змінились й за свої вчинки доведеться відповідати не лише перед власною совістю, а й перед народом".