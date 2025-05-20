Жителя Сумщини нібито засудили за оборону села в 2022-му: в прокуратурі пояснили, що сталося

ЗМІ повідомили про несправедливий вирок жителю Сумської області. Віталія Куколя нібито засудили за те, що він у 2022 році готував до оборони село Кам'янка на Сумщині. Та в прокуратурі спростовують це.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та прокуратуру Сумщини.

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Що робив Віталій Куколь на початку війни та чому його судять

Чоловік розповів Суспільному про те, що на початку повномасштабного вторгнення готувався обороняти Кам'янку на Сумщині від росіян. Він власноруч виготовив вибухівку та замінував шлях між окупованим на той час Тростянцем і Кам'янкою. Також допомагав виводити людей з окупації та співпрацював із 93 бригадою "Холодний Яр".

У 2024 році над ним розпочався суд через виготовлення і зберігання зброї та вибухівки. Чоловік не визнавав провини і казав, що планував здати зброю в один із музеїв після закінчення війни.

На подію відреагував Дмитро Лубінець. Він узяв справу на особистий контроль.

Тоді вся Україна виготовляла "коктейлі Молотова", а нині чоловік постав перед судом за прагнення захистити себе та односельчан,

– підкреслив омбудсмен.

У середині травня 2025 року відбулися судові дебати. Прокурор Дмитро Заяц просив призначити три роки і шість місяців позбавлення волі зі звільненням від покарання з випробуванням. Віталій пояснив, що, оскільки держава не дала зброї, мусив виготовити її сам – щоб захистити родину та громаду.

20 травня суд оголосив свій вирок. Чоловіка визнали частково винним і призначили йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Проте суд звільнив Куколя від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.

Чоловік незадоволений вироком. Він подасть апеляцію та каже, що звернеться до Міжнародного суду з прав людини, якщо буде потреба.

У прокуратурі Сумщини пояснили вирок

Там наголосили: Куколя судили саме за незаконне зберігання зброї. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили рушницю, два пістолети та 1 кілограм 250 грамів пороху.

"Українець отримав вирок за те, що захищав село від окупантів на Сумщині" – ця інформація не відповідає дійсності. Чоловік засуджений за те, що відмовився здавати зброю після деокупації Сумщини. Як все було: поліції стала відома інформація про те, що чоловік, який до цього був 6 разів засуджений, у тому числі за незаконне зберігання боєприпасів та наркотиків, за місцем свого проживання виробляє зброю. При цьому добровільно видавати він її не бажає, прикриваючись необхідністю захисту від ворога.

Прокурори додали: після деокупації регіону поліція не раз просила здати зброю. Цивільних, які принесли зброю добровільно, не притягували до кримінальної відповідальності.

"Всі ми розуміємо, що закон має бути один для всіх. Також усвідомлюємо, що якщо людина сьогодні бажає захищати свою державу, то вона іде на війну. Все інше – це поза межами закону", – додали в прокуратурі Сумщини.