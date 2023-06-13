"Відповів" за образу військової: екснардепа Тараса Чорновола облили зеленкою і кинули в смітник

У Києві активісти кинули у смітник колишнього народного депутата Тараса Чорновола. Раніше він потрапив у гучний скандал і обізвав керівницю медичної служби "Вовки Да Вінчі" Аліну Михайлову "підолігархічною шм**ою".

Екснардепа київські прихильники Аліни Михайлової зустріли 13 червня. Його облили невідомою рідиною з пляшки, зеленкою та кинули у смітник. Під час цього активісти звинуватили Чорновола у образі військової, проте він вкотре почав відкидати власну провину.

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Активісти облили Чорновола зеленкою

Після зустрічі з активістами Чорновіл почав дзвонити у поліцію і повідомляти про напад прямо зі смітника.

Згодом колишній депутат спробував втекти, проте активісти йшли слідом, вигукуючи: "Ганьба!" у гучномовець. Один з учасників акції поцікавився у Тараса Чорновола, навіщо він образив військову та наречену загиблого Михайла Коцюбайла, проте він знову почав заперечувати свою провину.

Чорновіл вкотре заявив, що його не так зрозуміли, і Аліну Михайлову він "підолігархічною ш**рою" не називав, натомість його слова стосувалися "наступної теми про свободу слова".

На дії активістів відреагувала і сама Аліна Михайлова у своєму інстаграмі.

По-перше, неймовірно тішусь, що славні традиції сміттєвої люстрації живі. Регіонали та запроданці мають оглядатись, а не "умнічать" по телебаченню. По-друге, дуже дякую українському народу, що серед нас досі є багато небайдужих і принципових громадян,

– написала вона.

Насамкінець Михайлова додала, що обличчю Тараса Чорновола дуже "пасує" зеленка.

Чорновіл образив військову: що відомо про скандал

Допис, що спровокував скандал, Тарас Чорновіл опублікував 29 травня. У ньому він пожалівся на те, що Аліну Михайлову покликали на інтерв'ю з Яніною Соколовою, і обурився, що на передачі кличуть тільки "зелено-ватних мразот", натомість "нормальним чесним людям" слова не дають.

Назвав він Аліну Михайлову, військову медикиню, і "підолігархічною шм**ою", проте вже за кілька днів заперечив власним словам після того, як отримав багато негативних коментарів. Згодом допис він видалив, проте написав новий, у якому спробував виправдатися.

Там Чорновіл заявив, що хоч до самої Михайлової ставиться негативно, обізвати її він би не міг, бо "має принципи щодо висловлювань про жінок". Потім він все ж зауважив, що кількох депутаток з партії "Слуга народу" він все ж хотів би назвати цим словом, проте "жодного разу цього не зробив".

Відповідь Аліни Михайлової на скандал: коротко