Репортер, що прославився недолугим питанням про костюм Зеленського: хто такий Браян Гленн

Хто такий репортер Браян Гленн, який запитав Зеленського про його вбрання у Білому домі. Ще донедавна він був був маловідомим.

Він у хороших відносинах з Трампом та навіть одружений на MAGA-республіканці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Як Браян Гленн став відомим

До минулого тижня ім'я Брайана Гленна залишалося маловідомим. Однак американський журналіст стрімко набув популярності після того, як поставив президенту України Володимиру Зеленському питання про його вбрання під час напруженої зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Його запитання, яке прозвучало на тлі заяв віце-президента Джей Ді Венса про нібито "нешанобливе" ставлення Зеленського до США, викликало широкий резонанс. Дехто побачив у цьому намагання змістити фокус з геополітичних питань на другорядні теми.

З того часу Гленн отримав прихильність президента Трампа, а його роботодавець, правий медіаресурс Real America's Voice, отримав доступ до пулу преси Білого дому нарівні з CNN.

Цікаво, що одночасно з цим адміністрація Трампа відмовила у доступі низці відомих видань, таких як Reuters, Associated Press, HuffPost і німецькій Der Tagesspiegel. Крім того, Білий дім оголосив, що тепер сам визначатиме, які медіа зможуть висвітлювати події у закритих приміщеннях, зокрема в Овальному кабінеті.

Раніше координацією журналістського пулу традиційно займалася Асоціація кореспондентів Білого дому. Зміни у політиці акредитації викликали дискусії про свободу преси та незалежність медіа.

Друг Трампа Брайан Гленн

На сьогодні Брайан Гленн обіймає посаду головного кореспондента Білого дому в медіакомпанії Real America's Voice.

Цей правий потоковий канал відомий своєю підтримкою численних теорій змови, а також розповсюдженням подкасту War Room, що належить колишньому раднику Дональда Трампа Стіву Беннону. Подкаст отримав широку аудиторію після того, як його заблокували на YouTube, Spotify та інших великих платформах.

До того, як стати частиною Real America's Voice, Гленн обіймав посаду програмного директора в Right Wing Broadcasting Network – медіакомпанії, створеній Джо Сілесом у 2015 році. Саме там він почав отримувати довіру Трампа, проводячи з ним численні інтерв’ю під час виборчих кампаній.

Завдяки цій роботі Гленн став одним із головних медійників руху MAGA. Його участь у висвітленні мітингів Трампа зробила його помітною фігурою серед республіканських виборців.

Більше ніхто не може брати інтерв’ю у Трампа. Брайан брав найбільше інтерв’ю з Трампом за останні чотири роки,

– заявив Politico адвокат із Флориди Рон Філіпковскі, який активно критикує експрезидента.

Любовна MAGA пара

Гленн також відомий своїми стосунками з конгресвумен-республіканкою Марджорі Тейлор Грін, яку часто називають просто MTG.

Грін, яка стала членом Конгресу у 2020 році, швидко здобула популярність як гучний голос ультраконсервативного крила партії. В інтерв’ю CBS у 2023 році вона підтвердила, що вони з Гленном є парою, назвавши його "чудовим ресурсом" у взаємодії з медіа.

Як і її партнер, Грін є однією з найпалкіших союзниць Трампа. Сам Гленн під час розмови з Politico жартома назвав себе з нею "улюбленою парою MAGA".

"Чому ви не носите костюм?"

Згідно з повідомленнями, перед зустріччю в Овальному кабінеті Володимиру Зеленському радили одягнути класичний костюм, проте він вирішив не змінювати свого звичного стилю.

За даними джерел Axios, Дональд Трамп обрав для зустрічі чорний костюм у військовому стилі, і його дратувало, що український лідер не дотримався ділового дрес-коду. При вітанні Трамп навіть іронічно зазначив: "Ви сьогодні такі нарядні".

Однак найбільший резонанс викликало запитання журналіста Real America's Voice Брайана Гленна до Зеленського про те, чому той не носить костюм і чи є він у нього взагалі.

Після хвилі критики Гленн відреагував у соцмережі X, заявивши, що має "надзвичайну емпатію до народу України", проте вважає вибір одягу Зеленського свідченням відсутностю поваги до США.

Через кілька хвилин після мого спілкування з президентом Зеленським ми почали чути від нього дещо інший тон/настрій під час спілкування з президентом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, оскільки його одяг фактично почав відображати його загальне ставлення до переговорів,

– написав журналіст.

"Зеленський настільки не поважає Америку, що навіть не може вдягти костюм в Овальному кабінеті, коли приходить просити гроші у нашого Президента!!", – написала його дружина.

Зеленський сказав, що його вибір одягу є проявом солідарності з солдатами, які воюють на передовій України.