На Волині працівники ТЦК побили чоловіка й заблокували представника омбудсмена: деталі скандалу

У Волинській області спалахнув гучний скандал навколо ТЦК. Працівники військомату побили чоловіка, після чого забрали його прямо з лікарні.

При цьому представника омбудсмена не допустили до чоловіка, заявивши, що він вже перебуває у військовій частині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Дмитра Лубінця.

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Що відомо про гучний скандал з ТЦК на Волині

Дмитро Лубінець розповів, що до нього надійшло звернення про протиправні дії працівників Ковельського міського ТЦК та СП. Заявниця повідомила, що її чоловіку завдали тілесних ушкоджень, після чого він потрапив до лікарні. Прямо з медзакладу його примусово доставили до Луцького МТЦК та СП.

Представник омбудсмена у Волинській області одразу вирушив на місце. Однак працівники ТЦК відмовилися виконувати вимоги представника та не дали йому можливості поспілкуватися з утримуваним.

Навіть після приїзду поліцейських, яких викликав мій Представник, працівники Волинського ОТЦК та СП та Луцького МТЦК та СП не надали можливості поспілкуватися з утримуваним чоловіком, а повідомили, що його вивезли до військової частини,

– вказав Лубінець.

Омбудсмен додав, що дії працівників Волинського ОТЦК та Луцького МТЦК суперечать вимогам закону "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" та можуть бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 344 ККУ. Представник повідомив про інцидент Волинську обласну прокуратуру та подав заяву в ДБР.

Дмитро Лубінець наголосив, що коли стоїть питання прав людини, не може бути жодних перепон для уповноважених на це посадових осіб. Він запевнив, що за перешкоджання буде відповідальність.