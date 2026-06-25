Лідер польської опозиції Качинський відмовився від ордена Ярослава Мудрого

Ярослав Качинський заявив про намір повернути державну нагороду України. Він відмовився від ордена князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Про це лідер найбільшої польської опозиційної партії "Право і справедливість" заявив під час пресконференції, передає RMF24.

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Як Качинський обґрунтував своє рішення?

Качинський зауважив, що вручений йому орден не найвищого ступеня, адже він не є главою держави.

Це буде вираженням мого ставлення, можливо, не стільки до українців, скільки до української еліти. З іншого боку, це акт лояльності до нашого президента. Такі акти необхідні сьогодні,

– сказав польський політик.

На запитання журналістів, чи стане його жест черговим кроком до ескалації в українсько-польських відносинах, Качинський відповів, що "конфлікт швидко ескалює інша сторона".

Крім того, на думку політика вважає, що Польща має блокувати відкриття наступних переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу. Він наголосив, це його особиста думка, а не офіційна позиція партії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня 2022 року нагородив тодішнього віцепрем'єра Польщі Ярослава Качинського орденом "за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України".

Раніше віцемаршалок Сенату Польщі Міхал Камінський заявляв, що повертає дві українські державні нагороди, що отримав за підтримку євроінтеграції України.