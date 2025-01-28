"Занадто свободні": викладачці Карпенка-Карого "світить" догана за образливі фрази про студенток

Викладача Київського університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинувачують у сексуальних домаганнях до студенток. На його захист виступила колега – завідувачка навчальної лабораторії Київського національного університету імені Карпенка-Карого Наталія Корольова.

Вона у коментарях під дописом у Facebook звинуватила студенток, що вони нібито самі провокують чоловіків, після чого викладачці пообіцяли оголосити догану. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на hromadske.

Дивіться також Звинувачують у домаганнях до студенток: Андрія Білоуса відсторонили від роботи в університеті

Студенти висловлювання Корольової назвали "ганьбою"

Корольова вважає, що студентки самі провокують чоловіків своїм відвертим одягом.

Я вам як працівниця університету скажу: скоріш сексуальне насилля відбувається не від викладачів, а від студенток, що своїми відвертим одягом, поглядом намагаються звабити викладачів, що працюють – шановних, публічних людей, тим самим привернути їх увагу, а коли не отримують того, чого хочуть, то вдаються до такого бруду!

– заявила викладачка.

Своїх студентів нібито "з таким декольте та в майже самих трусах" вона назвала "занадто свободними".

"Я бачу, що студенти чи колишні навпаки занадто свободні, бо звинувачують без суду та слідства... І дозволяють собі приходити з таким декольте і в майже одних трусах, щоб привертати увагу особливо "публічних" людей, ловити їхні погляди, а потім, якщо викладачі ігнорять таких студенточок, то вони вигадують всякі байки", – написала ще один коментар завідувачка навчальної лабораторії університету.

Студенти ж назвали такі висловлювання "ганьбою для університету" та поцікавилися у Наталії Корольової, чи не соромно їй.

Журналісти звернулися до адміністрації університету щодо таких коментарів працівниці закладу. Там заявили, що Корольову вже викликали на комісію, де вона пояснила те, що писала. Обіцяють, що невдовзі викладачці оголосять догану.

Нагадаємо, що сам Андрій Білоус, схоже, відкидає будь-які звинувачення у свій бік, бо навіть подав зустрічну заяву до поліції. Хоча самої ситуації він ніяк досі не коментував.