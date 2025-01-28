Молодша донька у лікарні: родину військового виживають зі школи на Київщині

Журналісти OBOZ.UA розповіли про ситуацію у Вишневому на Київщині. Там у ліцеї №1 тиснуть на вчительку – дружину військового. Самого чоловіка назвали неадекватним, а згодом розпочався і булінг доньок подружжя, які вчаться у цьому ж ліцеї.

Про це пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Деталі скандалу з військовим, його дружиною та доньками у Вишневому

Вікторія Шуляк вчителює у молодших класах ліцею п'ятий рік. Вона любить свою роботу, постійно підвищує кваліфікацію й активно викладає ідеї для уроків у мережі.

"Вікторія підняла рейтинг цієї школи. Вона виступає спікером на освітніх платформах Міністерства освіти, проводить лекції у регіонах. І, чесно кажучи, вона трохи розворушила цей колектив, показала їм, як треба працювати. Але, мабуть, не всім це сподобалося", – пояснив її чоловік, Олексій Шуляк.

За два роки після приходу Вікторії у заклад керівництво запропонувало їй крісло директора. Щоправда, в іншій школі. Мовляв, міський відділ освіти шукає перспективного педагога на цю посаду. Жінка відмовилася, бо хотіла продовжувати вчити дітей, а не бути адміністратором. Але сказала, що може піти на посаду завідувачки навчального процесу. Імовірно, її слова дійшли до інших співробітників. У цей же час у старшої доньки Марії, дев'ятикласниці, почалися проблеми.

У січні 2024-го Олексій був у відпустці. Донька повідомила, що на математиці вчителька незаслужено поставила їй 8. Хоча запитувала ту тему, яку ще не вчили. Дівчинка змогла відповісти, бо проходила цей матеріал з репетитором. Але отримала всього 8.

Батько попросив адміністрацію школи бути присутньою на розмові з учителькою. Зголосилася завуч Валентина Климанська. Розмова минула добре, вчителька визнала помилку, та після цього звинуватили самого Олексія.

Наступного дня після розмови по школі пішли чутки, що Валентина Климанська розповідає підлеглим, що "приходив тут батько військовий з 90-х, неадекватний з фронту, оскільки вони всі там такі, і залякував нас",

– ідеться в статті.

Батько не став з'ясовувати стосунки. А Марія діставала за контрольні тільки 6 – 7 балів, хоча на заняттях з репетитором отримувала 11 за ці теми.

У новому навчальному році до п'ятого класу перейшла молодша донька Шуляків, Даша. Дісталося і їй, адже дитина має діабет. Дашу почали цькувати ще в 4 класі, тож її перевели в паралельний клас. Але її подружки Софія і Марина стали принижувати Дашу – називали тупою, казали, що їй нема місця поряд з ними, кидали папірці у взуття, розкидали смужки для вимірювання рівня глюкози. Вчителі також ставилися несправедливо. На тлі цього в Даші сильно підскочив рівень цукру в крові.

Комісія вирішила, що булінгу не було. А директор звинуватив Вікторію Шуляк у тому, що вона хоче зайняти його місце.

Деталі інциденту / Фото з групи "Батьки SOS"

Старший лейтенант, десантник десантно-штурмової бригади Олексій Шуляк перед новим роком вийшов на ротацію з Покровського напрямку, де він зі своїми товаришами чотири місяці тримав оборону. До цього був Бахмут та інші гарячі точки на сході нашої країни. Однак зараз йому доводиться ще й захищати свою сім'ю від того, що відбувається у колективі ліцею №1 міста Вишневе під Києвом,

– констатують журналісти.

Виявилося, що Софія та Марина тримають у страху весь клас і знущаються з інших дітей. Проте директор, завуч і вчителі звинувачують Олексія Шуляка, який дав розголос ситуації, і критикують Вікторію Шуляк. Якихось коментарів журналістам вони не дали, мовляв, розслідування булінгу має відбуватися конфіденційно. Даша Шуляк перебуває у лікарні.