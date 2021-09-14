Скандал на Волині: у приміщенні сільради незаконно робили манікюр та педикюр

У селі Підгайці, що на Волині розгорівся скандал. Все через те, що у приміщенні тамтешньої сільської ради працював манікюрний салон.

До того ж, його власницею була невістка скандального чиновника. Спочатку Наталія Штефанеса орендувала приміщення за символічну суму, а потім й взагалі безкоштовно.

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Її тесть Георгій Штефанеса нещодавно звільнився із займаної у сільській раді посади. Цьому передував корупційний скандал, напад на журналістку Людмилу Яворську та відкрите кримінальне провадження. За час роботи в установі чоловік встановив у своєму кабінеті чимало обладнаня – за свій кошт. Перед звільненням все це він демонтував, навіть розетки й вимикачі.

Салон працював навіть після завершення дії договору

Водночас у будівлі, яка належить сільраді, працювала і його невістка. В одному із кабінетів вона облаштувала салон краси й впродовж кількох років надавала там послуги із манікюру та педікюру.

У 2018 році Штефанеса почала орендувати адміністративне приміщення, площею 30 квадратних метрів. Це обходилося їй всього лише у 650 гривень на місяць. Дія договору завершилася ще у листопаді 2020 року. Попри це, салон продовжував працювати – щонайменше до початку вересня 2021-го.

Станом на 14 вересня діяльність салону у Підгайцівській сільській раді припинили. Це приміщення отримає одне із комунальних підприємств.