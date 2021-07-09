Скандал з Wizz Air: українців не пускають на борт літака до Естонії

У мережі пасажири скаржаться, що компанія Wizz Air 9 липня не пускає пасажирів на борт літака Київ – Таллінн. Пояснюють таке рішення нібито карантинними обмеження Естонії. Хоча місцеві прикордонники підтвердили українським пасажирам, що в'їзд у країну можливий.

Один із пасажирів рейсу повідомив у мережі, що людей не пускають у літак Wizz Air в аеропорту "Жуляни".

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Пасажирів не пускають на борт літака

За словами Муждабаєва, пасажирів не пустили у салон літака, посилаючись нібито на карантинні правила Естонії.

Навіть після того, як за телефоном поліції та прикордонохорони Естонії пасажирам офіційно підтвердили, що їхній в'їзд у цю країну можливий,

– написав чоловік.

Він додав, що з представниками компанії неможливо сконтактуватися, менеджери не реагують на скарги. Муждабаєв вимагає негайно перебронювати свій квиток на наступний рейс до Таллінна.

Схожу інформацію оприлюднив у мережі журналіст Аркадій Бабченко. З київського аеропорту не змогла вилетіти подруга його дочки. Він додав, що останні заяви Міністерства закордонних справ Естонії та очільника закордонного відомства України Дмитра Кулеби свідчать про, що перешкод у польоті до Таллінна не мало б виникати.

Редакція 24 каналу зв'язалася з представниками Wizz Air, аби дізнатися, чи справді пасажирів не пускають на борт літака та яка причина таких дій, якщо це правда. Щойно у компанії нададуть відповідь, ми повідомимо її вам.

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