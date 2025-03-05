На Тернопільщині вчителька силою забирала в учня телефон: як покарали педагогиню

У Залісецькому ліцеї Вишнівецької громади на Тернопільщині стався інцидент. Учні 8 класу зняли на відео, як учителька силою забирала в одного з них мобільний телефон.

Про це Суспільному повідомила мати учениці ліцею й місцева депутатка Ніна Сенчишин, передає 24 Канал. Оскільки директора навчального закладу Бориса Сопіги журналісти не застали на місці, вони поспілкувалися з його заступником Андрієм Карпцем.

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Що відомо про інцидент у ліцеї

Вчителька працює у школі 3 роки й викладає 4 предмети: фізику, математику, астрономію та трудове навчання. "Прикладання рук до учнів, якісь насильницькі дії" за нею помітили вперше, каже заступник директора.

За його словами, педагогиню відразу викликали на розмову, Валентина Магурчак свою провину визнала. Окрім того, на жінку наклали дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

Звичайно, я вчинила непедагогічно, неправильно. Я того ж дня в хлопця просила вибачення. Надалі для себе засвоїла, що це не допустимо та негідно для вчителя,

– сказала Магурчак.

Психологиня школи Тетяна Більчук коментувати ситуацію відмовилася.

Батьки скаржаться на гноблення

Мати 5 дітей Валентина Фльорчук, у якої в Залісецькому ліцеї навчається двоє із них, скаржиться на гноблення дітей і "самосуд" на уроках.

Уже самосуд роблять на уроці. Тепер у мене 9 клас і 11, так само викладають. Моя найстарша дитина зараз вчиться в 11 класі. Але ми в 9 класі ходили до директора, робили звернення, щоби нам не ставили ту вчительку, що зараз у них є, Валентину,

– каже Фльорчук.

Інша багатодітна матір Христина Сливчук, донька якої навчається там, також занепокоєна. "Потім однокласники будуть вчиняти булінг, бо вчителька показала, що можна знущатися з менших, зі слабших", – розповідає жінка.

Ніна Сенчишин, місцева депутатка, говорить, що вже зверталася у відповідні інстанції й не розуміє, чому педагогиня Магурчак викладає 4 предмети.

Що кажуть представники громади

Журналісти Суспільного не застали на місці голову селищної громади Володимира Кравця, а представниця відділу освіти Марія Погранична захворіла.

Заступниця голови Юлія Цимбалюк повідомила, що знає про ситуацію. За її словами, начальниця відділу освіти поїхала в Залісецький ліцей наступного дня. Там провели розмову з батьківським і учнівським колективом, а також безпосередньо з самою вчителькою й дитиною.

Вважаємо, що така поведінка неприпустима. Зрозуміло, що там була провокація з боку дитини, але педагог не мав би таким чином реагувати. Це однозначно,

– зазначила Цимбалюк.

Нагадаємо, у Харкові вчителя фізкультури судитимуть за ґвалтування та розбещення хлопчиків, йому загрожує довічне ув'язнення. Чоловіка затримали у Почаївській лаврі після того, як батьки потерпілих звернулися до поліції.