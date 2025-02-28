"Україна – це Мінас-Тіріт, який тримає світ від зла": глава ОП й інші прокоментували візит у США

У США 28 лютого пройшла зустріч президентів України та США, під час якої спалахнула гаряча суперечка. Глава офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментували цей візит до Штатів.

Вони висловили підтримку президенту Зеленському, повідомляє 24 Канал. Також у їхніх дописах підтримки було наголошено на важливості гарантій безпеки для України.

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В Україні висловилися щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Єрмак у своєму дописі наголосив, що безпека – це не просто слово, а життя.

"Це майбутнє без сирен, без втрат, без страху за тих, кого любимо. Без реальних гарантій війна повернеться. Вона завжди повертається туди, де залишають шанс на новий удар", – написав він.

Глава ОП додав, що президент Зеленський бореться за Україну та кожного, хто "захищає справедливий та довготривалий мир". Водночас він подякував народу США за підтримку.

Підтримую Президента, який відстоює інтереси нашого героїчного народу. У кожній ситуації. Крапка. Ми вдячні тим, хто поруч. Тим, хто розуміє, що Україна – це не просто точка на карті. Це Мінас-Тіріт, який тримає світ від зла,

– також написав Єрмак.

До підтримки президента також долучився глава МВС Клименко та наголосив, що мир без гарантій неможливий.

"Сильна та незламна позиція лідера України… Ми боремося за свою державу вже 11 років. Не здалися три роки тому, коли нашу стійкість оцінювали у три дні. Не відступимо й зараз", – йдеться у дописі Клименка.

Цієї ж думки і прем'єр Денис Шмигаль.

Президент Зеленський має рацію. Мир без гарантій неможливий. Припинення вогню без гарантій – це шлях до російської окупації всього європейського континенту,

– написав він.

А глава "Слуги народу" Давид Арахамія додав, що Україна цінує усю допомогу США, яку отримала.

"США – наш стратегічний союзник №1, для нас це важливо, тому будемо працювати над нашими відносинами. Наш Президент – скеля і мало лідерів у світі можуть зрівнятися з його стійкістю", – написав він.

Закінчив свій пост підтримки Арахамія, що Зеленський "дійсно хоче поставити крапку в цій війні, а не кому, яка може комусь здаватися вдалим варіантом".