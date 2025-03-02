Волц заявив, що Трампу потрібен лідер, який зможе домовитися зі США та Росією і закінчити війну

Після сварки Володимира Зеленського з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом 28 лютого американські високопосадовці зробили низку заяв щодо України. Зокрема, радник з нацбезпеки заявив, що потрібен лідер, який "зможе домовитися зі США і з Росією".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прямий ефір CNN.

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Волц сказав, чи хоче Трамп відставки Зеленського

Радник Трампа з національної безпеки відповів, чи хоче президент США, аби Зеленський пішов у відставку.

Нам потрібен лідер, який зможе розібратися з нами, врешті-решт розібратися з росіянами й закінчити цю війну. І якщо стане очевидним, що особисті чи політичні мотиви президента Зеленського розходяться з тим, щоб припинити бойові дії в його країні, тоді, я думаю, ми маємо справжню проблему,

– заявив Волц.

Також він запитав, який вигляд матиме війна Росії проти України через рік. Заявив, мовляв, терпіння американців "продовжувати надавати мільярди без кінця-краю не безмежне".

І ми також дали це зрозуміти президенту Зеленському наприкінці зустрічі,

– сказав посадовець.

Також він повторив тезу держсекретаря США Марко Рубіо, що час буцімто "не на боці" Зеленського. Окрім того, наголосив, війна має закінчитися.

А для цього потрібні територіальні поступки. Це потребуватиме російського контролю. Це потребуватиме поступок щодо гарантій безпеки. Для цього усі сторони мають сісти за стіл переговорів. І ми дуже наполегливо працюємо над просуванням цих переговорів. В Ер-Ріяді ми домовились з росіянами. Ми працюємо над тим, щоб досягти домовленостей, як ми думали, з українцями. А потім ми об'єднаємо всі сторони. Тільки президент Трамп може це зробити,

– заявив радник Трампа.

Окрім того, Майк Волц зазначав, що адміністрація президента США "сумнівається в готовності" Володимира Зеленського завершити "конфлікт" (повномасштабну війну Росії проти України) і бажанні "сумлінно вести переговори".

Зауважимо, заяви Волца активно поширюють кремлівські пропагандисти. До речі, російський диктатор неодноразово називав президента Володимира Зеленського нібито "нелегітимним" і цинічно вимагав проведення виборів в Україні.

Важливо! В умовах воєнного стану заборонено проведення виборів президента України. Зокрема, це закріплено у статті 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".