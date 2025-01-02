ДБР вивчає інформацію ЗМІ щодо 155 бригади: відкрито провадження за 2 статтями

Державне бюро розслідувань розслідує факти, які виклали ЗМІ щодо 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської. Провадження відкрили за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар радниці з комунікацій ДБР Тетяни Сапьян для Інтерфакс-Україна.

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Що кажуть у ДБР про справу зі 155 бригадою

Тетяна Сапьян підтвердила, що ДБР справді вивчає факти, викладені у ЗМІ, у межах кримінального провадження, порушеного за статтями Кримінального кодексу України про перевищення військовою особою влади або службових повноважень і про дезертирство.

Розслідування триває. Говорити про якісь попередні результати поки що рано,

– сказала радниця з комунікацій ДБР.

Раніше головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у матеріалі написав про можливі проблеми з формуванням та функціонуванням 155 механізованої бригади імені Анни Київської, яка проходила навчання у Франції та вступила у бій на Покровському напрямку.

За даними журналіста, один з відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу, а комбрига звільнили одразу після вступу бригади у бій.

Бутусов пише, що як тільки бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1 700 військовослужбовців. За даними журналіста, витрати на створення нової бригади у Франції оцінюють в 900 мільйонів євро.

Головред "Цензор.НЕТ" наголосив, що справа перебуває на контролі Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Окрім того, Юрій Бутусов розповів, що на етапі підготовки з нової бригади у Франції втекло понад 50 військовослужбовців. При цьому Бутусов наголошує, що більшість воїнів 155 механізованої бригади на фронті намагаються чесно виконувати свої обов'язки. Але внаслідок злочинного ставлення до життів воїнів, 155 бригада з перших днів зазнає великих втрат.