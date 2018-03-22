Скандал із витоком даних у Facebook: як захистити приватні дані

У Facebook стався найбільший витік інформації за всю історію його діяльності. Дослідницька компанія Cambridge Analytica «не за призначенням» використала дані 50 мільйонів користувачів Facebook. Що ж можуть зробити користувачі, щоб захистити свої персональні дані.

Як пише видання ВВС, головна небезпека – це різноманітні тести. Так, саме інформацію з одного такого тесту в Facebook — "Твоє цифрове життя" — Cambridge Analytica нібито використала, щоб зібрати дані мільйонів людей.

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Тож часто подібні тести можуть бути тільки ширмою для масового збирання даних. Зважаючи на це варто обмежити доступ до персональної інформації, яку отримують додатки, і водночас ними користуватися:

У налаштуваннях Facebook зайдіть на сторінку "Додатки"; У розділі "Додатки, веб-сайти і плагіни" натисніть кнопку "Редагувати"; Натисніть кнопку "Disable platform" (Вимкнути платформу).

Після цього ви не зможете користуватися сайтами інших розробників у мережі Facebook.

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Якщо для вас це занадто радикальний крок, то є спосіб обмежити доступ до персональної інформації, яку отримують додатки:

У налаштуваннях Facebook зайдіть на сторінку "Додатки"; Зніміть позначки з усіх категорій інформації, яку ви надаєте додатку: біографія, день народження, склад сім'ї, релігійні погляди, статус "У мережі", дописи у вашому життєписі, журнал активності та зацікавлення.

Як радить лектор курсів інформаційних технологій, інтелектуальної власності та медіа-права в правничій школі Університету Східної Англії Пол Бернал, ніколи не натискайте кнопку "Подобається" на службовій сторінці продукту. Якщо хочете пограти в ігри чи пройти тести, не заходьте в них через Facebook, а робіть це безпосередньо на їхньому сайті.

Увійшовши через Facebook, легше користуватися цими додатками, але водночас це дає розробнику додатка доступ до профілів користувачів та інформації, що в них міститься,

— пояснив викладач.

Як додає Бернал, існує лише один 100% надійний спосіб зберегти приватність своєї інформації - покинути Facebook.

"Facebook матиме стимул краще захищати інформацію людей тільки в тому разі, якщо люди масово покидатимуть Facebook. А поки що у компанії дуже мало стимулів для змін", — сказав викладач.

Цікаво, що навіть у випадку якщо ви видалите свій акаунт, тоді Facebook заохочує деактивувати ці дописи на якийсь час — на випадок, якщо потім захочете повернутися. Також є велика вірогідність, що частина інформації про вас залишиться на платформі, через дописи ваших друзів.