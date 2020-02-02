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      Скандал у Одесі: п'ятизірковий готель відмовляється заселяти туристів з Китаю через коронавірус

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      Готель "Каліфорнія" в Одесі / Фейбус-сторінка закладу

      В Одесі готель "Каліфорнія" відмовляється обслуговувати гостей з Китаю. У мережі пишуть, що це пов’язано з поширенням смертельного коронавірусу, який уперше зафіксували в цій азійській країні.

      Табличку з повідомленням, що туристам із Китаю заборонено проживати в "Каліфорнії", представники готелі розмістили на стійці реєстрації. Тут про це мовиться російською та англійською мовами, повідомляють у соцмережах.

      Радимо ознайомитися! Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю

      "Приносимо свої вибачення, але проживання в готелі гостей з Китаю заборонено", – сказано в оголошення.

      Готель "Каліфорнія" є п’ятизірковим. Розміщується він на вулиці Єврейській.

      Китай, коронавірус, Каліфорнія, Одеса, туризм
      Звернення до туристів із Китаю в одеському готелі "Каліфорнія" 

      До слова, нещодавно у Львові госпіталізували двох людей, які повернулися з Китаю. Відомо, що це один львів'янин, що навчався у Китаї. А інший чоловік поїхав до Китаю у туристичну мандрівку, але її перервав і повернувся до Львова. Також на карантин відправили дівчину, яка звернулася до медиків по допомогу, у Рівному. Відомо, Їй – 22 роки, а до медиків вона звернулася після того, як у неї підвищилась температура.

      Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

      • Станом на 2 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 305 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 14 тисяч осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 328 осіб.
      • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
      • Наявність інфекції в Україні підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився.
      • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
      • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
      • За межами Китаю зафіксовано десятки випадків зараження, зокрема в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії, Канаді, Камбоджі, Німеччині, Фінляндії та Індії.
      • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

      коронавірус 2020, як уберегтися
      Міфи і правда про те, як передається і у який спосіб уберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Одеси Скандал Коронавірус 2020 Китай Здоров'я Новини Здоров'я
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