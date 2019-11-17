Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Анну Скороход виключили зі "Слуги народу", нова кремлівська загроза перед Заходом та чому відречення від Донбасу не розв'яже українські проблеми.

1. Путін захоплює Арктику, Заходу необхідно підготуватися до конфлікту, – The Telegraph







Західні країни на чолі зі США програють Росії "північну війну". "Арктика – один з найхолодніших кліматичних регіонів, але сьогодні він опиняється серед найгарячіших точок. Минулого тижня Росія провела тестовий запуск міжконтинентальної ракети "Булава" від Білого моря на заході країни до Камчатки на Далекому Сході.



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2. Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится







Выйти из Минских соглашений. Прекратить дипломатические игры вокруг реинтеграции ОРДЛО. Заморозить ситуацию по абхазскому или осетинскому сценарию. Выстроить символическую и физическую стену между отторгнутым Донбассом и Украиной.



Еще больше новостей о войне на Донбассе и минских договоренностях.

3. Слова Галкина – приговор российской телепропаганде и итог трех десятилетий российской свободы







Слова российского телеведущего Максима Галкина о том, что российское телевидение вернулось в "худшие советские времена", когда всю информацию зрителям "разжевывают", а в изложении новостей присутствует цензура, вызвали предсказуемую реакцию его коллег и возмущение близких к власти медиа.



Все о российской пропаганде.

4. Крымский мост: время сделает свое дело







Оккупанты не отказываются от своих целей запустить железнодорожное сообщение между оккупированным полуостровом Крым и материковой Россией в максимально ускоренном режиме.



Все самые интересные новости о Крыме.

5. Первая пошла: какие причины исключения Скороход из "Слуги народа"







Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил об исключении депутата Анны Скороход.



Больше о скандале со Скороход – здесь.

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