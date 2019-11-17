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      Скандал в "Слузі народу", резонансні насмішки Галкіна та велика українська стіна: блоги тижня

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      Блоги тижня / Колаж 24 канала

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому Анну Скороход виключили зі "Слуги народу", нова кремлівська загроза перед Заходом та чому відречення від Донбасу не розв'яже українські проблеми.

      1. Путін захоплює Арктику, Заходу необхідно підготуватися до конфлікту, – The Telegraph

      арктика

      Західні країни на чолі зі США програють Росії "північну війну". "Арктика – один з найхолодніших кліматичних регіонів, але сьогодні він опиняється серед найгарячіших точок. Минулого тижня Росія провела тестовий запуск міжконтинентальної ракети "Булава" від Білого моря на заході країни до Камчатки на Далекому Сході.

      Найцікавіші обзори світових медіа  дивіться тут.

      2. Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится

      донбас

      Выйти из Минских соглашений. Прекратить дипломатические игры вокруг реинтеграции ОРДЛО. Заморозить ситуацию по абхазскому или осетинскому сценарию. Выстроить символическую и физическую стену между отторгнутым Донбассом и Украиной.

      Еще больше новостей о войне на Донбассе и минских договоренностях.

      3. Слова Галкина – приговор российской телепропаганде и итог трех десятилетий российской свободы

      галкин

      Слова российского телеведущего Максима Галкина о том, что российское телевидение вернулось в "худшие советские времена", когда всю информацию зрителям "разжевывают", а в изложении новостей присутствует цензура, вызвали предсказуемую реакцию его коллег и возмущение близких к власти медиа.

      Все о российской пропаганде.

      4. Крымский мост: время сделает свое дело

      крымский мост

      Оккупанты не отказываются от своих целей запустить железнодорожное сообщение между оккупированным полуостровом Крым и материковой Россией в максимально ускоренном режиме.

      Все самые интересные новости о Крыме.

      5. Первая пошла: какие причины исключения Скороход из "Слуги народа"

      скороход

      Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объявил об исключении депутата Анны Скороход.

      Больше о скандале со Скороход       здесь.

      Цікаво: Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Слуга народу Новини Криму Володимир Путін Публікації Російська пропаганда Анна Скороход Кримський міст Арктика
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