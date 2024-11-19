"Інвалідність" за 12 тисяч доларів: в Україні викрили масштабні схеми для ухилянтів

У трьох регіонах України ліквідовано масштабні схеми ухилення від мобілізації. Серед затриманих – лікарі, посадовці МСЕК та їхні спільники.

СБУ спільно з Національною поліцією викрили нові схеми, які дозволяли чоловікам призовного віку уникати мобілізації та незаконно перетинати державний кордон. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Офіс Генерального прокурора та Службу безпеки України.

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У Київській області, Львові та Одесі затримано 13 осіб, причетних до організації цих шахрайських планів.

Зверніть увагу! Учасники схем за гроші допомагали ухилянтам отримати документи про фіктивну інвалідність. За свої послуги вони вимагали від 1,5 до 12 тисяч доларів. До злочинної діяльності були залучені лікарі, працівники МСЕК та посередники.

Під час обшуків вилучено фіктивні довідки, журнали обліку, гроші та інші докази незаконної діяльності. Усім затриманим оголошено підозри за статтями Кримінального кодексу України, які передбачають покарання до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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На Київщині серед затриманих – завідувач відділення неврології та нейрохірургії районної лікарні та травматолог. Вони підробляли історії хвороб пацієнтів, які передавали до МСЕК для оформлення інвалідності.

У Львові підозри отримали колишня голова та троє працівників міжрайонної МСЕК. Вони також займалися фальсифікацією медичних даних, видаючи ухилянтам довідки про непридатність до військової служби.

В Одесі затримано групу осіб, серед яких – завідувачі лікарняних відділень, співробітниця МСЕК та посередники. Вони забезпечували підробку медичних документів, які дозволяли призовникам уникати мобілізації.

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Досудові розслідування тривають, правоохоронці встановлюють інших причетних до злочинів. Усі заходи проводилися за процесуального керівництва прокуратур у Києві, Львівській та Одеській областях.

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