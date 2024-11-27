Десятки тисяч євро на рахунках: що відомо про статки членів комісії Хмельницької МСЕК

Департамент охорони здоров'я Хмельницької ОВА надав інформацію про членів Хмельницької міжрайонної МСЕК. Окрім десятків тисяч на рахунках, у них також є нерухомість за кордоном.

У Хмельницькій міжрайонній травматолого-офтальмологічній МСЕК працює 5 лікарів, передає 24 Канал з посиланням на Суспільне Хмельницький.

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Якими статками володіє Сергій Лазур

Голова комісії Сергій Лазур працює на посаді лікаря-травматолога з 5 вересня 2008 року. З 14 березня 2024 року він почав працювати лікарем ортопедом-травматологом.

У декларації за 2023 рік вказано, що у власності членів його сім'ї є квартира, гараж, дачний та житловий будинки та 7 земельних ділянок на території України. Окрім цього, вони володіють недобудованою квартирою у Хорватії площею майже 60 квадратних метрів.

На банківських рахунках родина має понад 23 тисячі євро, 21 тисячу доларів та понад 148 тисяч гривень. Окрім цього, готівкою вказано 35 тисяч євро, 43 тисячі доларів та 155 тисяч гривень.

Які статки в офтальмологині Наталії Кібіцької

У МСЕК Наталія Кібіцька почала працювати з 1 вересня 2023 року. Згідно з декларацією, жінка має житловий будинок площею понад 320 квадратних метрів, автомобіль BMW I3S 2021 року випуску та земельну ділянку.

У декларації Кібіцької вказано два місця роботи. У військовій частині А 3808 за 2023 рік її заробіток склав понад 311 тисяч. Заробітна плата, яку вона отримала у Хмельницькому обласному МСЕК, складає 147 тисяч 653 гривні. Кібіцька також має дохід від відчуження рухомого майна на суму понад 2 мільйони гривень.

На банківських рахунках офтальмологині понад 30 тисяч гривень, ще 42 тисячі доларів та 12 тисяч гривень лікарка має готівкою.

Які статки в ортопеда-травматолога Петра Камлука

На цій посаді чоловік перебуває з 22 жовтня 2024 року. За 2023 рік він разом із дружиною задекларував дві квартири, два гаражі, три земельні ділянки, автомобілі Nissan Rogue 2014 року випуску та Honda CR-V 2013 року випуску, а також причіп МАЗ.

За попередній рік у МСЕК Камлук отримав понад 256 тисяч гривень заробітної плати. У хмельницькому лікувально-діагностичному центрі чоловіку нарахували понад 152 тисячі. Окрім цього, він отримав понад 65 тисяч гривень пенсії.

На банківських рахунках у лікаря та його дружини понад 9 тисяч доларів і 9 тисяч гривень. Готівкою лікар має 11 тисяч доларів.

Які статки у невропатологині Валентини Добровольської

На посаді у МСЕК Добровольська з 25 жовтня 2024 року. За 2023 рік жінка отримала понад 261 тисячу заробітної плати за основним місцем роботи. Заробітна плата отримана в цьому закладі за сумісництвом складає понад 114 тисяч гривень.

Окрім цього, Добровольська отримала понад 60 тисяч пенсії. Вона також задекларувала 10 тисяч доларів та 300 тисяч гривень готівки.

Які статки у психологині Людмили Решетової

У Хмельницькій МСЕК Решетова працює з 3 жовтня 2014 року. Згідно з декларацією, вона разом із чоловіком володіє житловим будинком, земельною ділянкою та автомобілем Renault Sandero 2019 року випуску.

За основним місцем роботи у хмельницькій обласній лікарні за минулий рік жінка отримала понад 211 тисяч гривень заробітної плати, у МСЕК – понад 120 тисяч гривень. Окрім цього, Решетова отримала понад 51 тисячу гривень пенсії.

Лікарка разом із чоловіком також мають 5 тисяч доларів та 500 тисяч гривень готівкою.

Коротко про скандали з очільницею Хмельницької МСЕК

Ексголову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу та її сина викрили на незаконному збагаченні. У помешкані жінки знайшли майже 6 мільйонів доларів готівкою.

Проте Крупа стверджує, що не всі кошти належать її родині, а частина з них є інвестиціями для бізнес-проєктів.

21 листопада жінці продовжили запобіжний захід та залишили під вартою до 3 грудня 2024 року.