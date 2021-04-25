Блогерка з Дніпра Анна Алхім потрапила у базу "Миротворця" через свої скандальні висловлювання. Раніше Алхім ствердно відповіла на запитання, чи Володимир Путін є красунчиком.

Блогерці інкримінують заперечення російської агресії, антиукраїнську пропаганду та участь в актах гуманітарної агресії проти України.

Зауважте Зірка "Школи" Василенко, якій головне "здохнути не в Україні", потрапила у базу "Миротворця"

Сама Алхім вже прокоментувала свою появу у "Миротворці". Блогерка зауважила, що краще б це був список Forbes.

Миротворець – це від слова мир чи творець,

– розмірковує Алхім.



Реакція Алхім на потрапляння у "Миротворець" / Dp.vgorode

Скандал з Алхім: головне

Ще у 2020 році блогерка Алхім розповіла, що маска в інстаграмі запитала у неї, чи Путін – красунчик. Блогерка відповіла ствердно, і це обурило українців.

Згодом Алхім опублікувала відео, у якому заявила, що нібито не бачить потреби вибачатися за свою заяву. За словами Алхім, її засуджують нібито тільки "недопатріоти".

Окрім того, блогерка розповіла, що начебто допомагала воїнам з АТО, однак не афішувала цього, бо робила добру справу "для себе".

Свій виступ Алхім підсумувала словами: "я не знаю нікого крутішого, аніж Путін, і нікого впливовішого, аніж Путін".

Зверніть увагу! Лише за 2021 рік російські найманці вбили на Донбасі 37 українських воїнів.

Алхім про Путіна: дивіться відео