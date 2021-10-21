Скандальна справа Рубі: Берлусконі виправдали щодо проституції неповнолітніх

Суд Італії виніс рішення у справі колишнього прем'єра Сільвіо Берлусконі. Політика виправдали за звинуваченням у хабарництві – коли мовилось про зв'язок з неповнолітньою танцівницею.

Судовий процес у так званій справі Рубі тривав у 2013 році. Тоді Берлусконі начебто заплатив піаністу Данілу Маріану за неправдиві свідчення.

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Берлусконі судили за інтим з неповнолітньою

Самого політика звинувачували у інтимному зв'язку з 17-річною Рубі – такий псевдонім був у танцівниці з Марокко Каріми Ель-Махруг.

Пізніше суд скасував вирок для політика

Тоді суд визнав Берлусконі винним у використанні послуг неповнолітньої повії, за це він отримав вирок – 7 років ув'язнення. Проте вже через рік Апеляційний суд змінив це рішення на виправдальне. Причина – недостатність доказів і відсутність складу злочину.

Берлусконі начебто витратив 10 мільйонів на хабарі

Проте на цьому крапки у справі Рубі не поставили. Адже перед Берлусконі виникло ще одне звинувачення – у підкупі свідків, на що політик витратив чималу суму – 10 мільйонів євро. Половину цих грошей нібито передали сім'ї Рубі.

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