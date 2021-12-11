Скандальна зірка погасла: "міністерку" Криму Новосельську судитимуть в Москві

Аріна Новосельська шокувала своєю необізнаністю та лаялась на засіданні уряду. Це – не повний перелік того, чим прославилася колишня "міністерка культури" підконтрольного Росії уряду Криму.

Також про те, чи бояться жителі окупованого Росією Криму війни та що відомо про так званий Міжнародний форум в Ялті – дізнайтесь у програмі.

До теми Йо*твою мать, – так звана міністерка культури окупованого Криму феєрично увірвалась на нараду

"Міністерку" Криму судитимуть

Саме вона відродила для кримчан старий анекдот про міністерство та пральню. Навіть фінал скандальної зірки уряду теж вийшов дуже гучним – арешт за хабар у 25 мільйонів рублів (понад 9 мільйонів гривень).

У Криму заговорили, чи не стане ця відставка – останнім цвяхом у кар'єрі Сергія Аксьонова у кріслі так званого глави окупованого Криму.

. На посаду міністерки Новосельську запросив сам Аксьонов. У цьому кріслі вона протрималася майже 8 років.

Новосільську затримали за хабар від ТОВ "Меандр" за загальне заступництво під час будівництва Кримського державного центру дитячого театрального мистецтва.

Наразі її заарештували до 17 січня. Офіційний коментарів колишня так звана міністерка поки не давала.

Чи бояться кримчани війни

Російські війська поки не відходять від кордонів України. Також посилилось угруповання у Криму. Журналісти запитали в кримчан, чи можливий напад на нашу державу з окупованого півострова і чи можуть розпочатись бойові дії.

"Міжнародний економічний форум" в Ялті

Так званий Ялтинський міжнародний економічний форум другий рік поспіль відклали через пандемію коронавірусу. Після 2014 року Росія всіляко піарить цей захід і на різних майданчиках розповідає про його статусність.

У 2019 році організатори заявили, що у форумі нібито взяли участь 4 500 гостей зі 100 країн світу.

Повний випуск програми "Крим.Реалії": дивіться відео