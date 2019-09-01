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      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня

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      Топ-блоги тижня
      Топ-блоги тижня / Фото з відкритих джерел

      Журналісти 24 каналу зібрали 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому спалахнув скандал навколо сенсорної системи, чим небезпечне повернення Богатирьової та дружба між Китаєм і Росією.

      1. Кнопка розбрату: чому спалахнув скандал навколо сенсорної системи для голосування

      голосування вр
      Напередодні старту роботи нової Верховної Ради у будівлі під скляним куполом на Грушевського спалахнув гучний скандал.

      Верховна Рада ІХ скликання – читайте більше.

      2. Супрун: Повернення Богатирьової до України є сигналом про початок нового етапу боротьби

      богатирьова
      Перші місяці роботи в МОЗ України мені постійно розповідали якісь історії про те, як організовувала роботу Раїса Богатирьова. Як вона ніколи не покидала свій "комплекс кабінетів міністра", який виглядав як палац. Натомість інша частина Міністерства була в критичному стані зі старими туалетами та пошарпаними стінами.

      Все про Раїсу Богатирьову та чому її затримали.

      3. Всі пам'ятають про Іловайськ, а хто відповість за Лутугинську трагедію?

      іловайська лутугунська трагедія
      24 серпня президент Зеленський підписав указ про щорічне відзначення 29 серпня як Дня пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

      Війна на Донбасі – читайте більше тут.

      4. Росія і Китай нечувано зблизилися, але відносини у них колоніальні, – Le Point

      росія і китай
      Однакові проблеми та схожа ідеологія зблизили президента Росії Володимира Путіна і очільника Китаю Сі Цзіньпіна.

      Ще більше матеріалів від світових медіа.

      5. Українці незабаром можуть залишитись без питної води

      питна вода
      У нас, українців, серйозний стрес – водний. І він посилюється. Україна має один з найнижчих в Європі показників забезпеченості водою.

      Більше про глобальне потепління.

      Читайте також: Меркель і Макрон беруться за Донбас, – Rzeczpospolita

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Публікації Новини політики Новини України Новини Росії Верховна Рада Раїса Богатирьова Екологія Китай
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