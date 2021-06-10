Скандальний і "бідний" Бужанський просив гроші для компенсації оренди житла в Києві

Скандальний нардеп Максим Бужанський просив у держави компенсувати йому вартість оренди житла в Києві. Мовиться про 19 тисяч гривень.

Проросійський нардеп від "Слуги народу" записався у список парламентарів, які у травні 2021 року винаймали житло у столиці за державні гроші. Зауважимо, сам Бужанський з Дніпропетровщини.

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Усе б нічого, але Бужанський позичив своєму (брату?) тезці 332 тисячі доларів. На своїй руці Бужанський носить годинник за понад 500 тисяч гривень. Має зарплату за рік 478 тисяч гривень. До того 78 тисяч заробляв. І дружина в нього заможна – 163 тисячі доларів заощаджень. У сина ланцюжок за 648 тисячі та браслет за 324 тисячі

– заявив Стерненко.

Що відомо про статки Бужанського

Згідно з декларацією нардепа, його дружина володіє квартирою у Кривому Розі. Бужанський має право користування квартирою у Дніпрі. Крім того, він орендує кімнату у Києві, а дружина – квартиру у Дніпрі.

Чиновник є власником автомобіля Lexus за 380 тисяч гривень.

Бужанський також задекларував 163 тисячі доларів готівкою.