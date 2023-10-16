Скандальний ексвласник "Дельта-банку" досі отримує прибутки від компаній в Україні та Криму

Банкір Микола Лагун, якого обвинувачують у заволодінні понад 1,5 мільярдами доларів державних коштів, намагається довести, що він "неплатоспроможний". Він переховується від слідства у Відні, де орендує помешкання в елітному будинку.

До того ж банкір-утікач, ймовірно, має громадянство Росії. Про це розповіли журналісти-розслідувачі "Апостроф TV".

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Микола Лагун – банкір-утікач, що винен державі мільярди

Згідно з інформацією журналістів, після того, як у 2015 році "Дельта-Банк" збанкрутував, Микола Лагун здійснив перереєстрацію низки компаній. Зокрема, мовиться про:

"Вудрест";

"Цитадель Холдинг Україна";

"Кліффей", "Консепт Холдинг";

"Черніград";

"Крем-1";

"Графіті-2" (раніше відома як "Екоінжинірінг") та інші.

Усе це перейшло на кіпрські офшори й номінальних бенефіціарів, серед яких – Елені Лаоу, Іоанна Чараламбоус. Однак фактичним власником цих компаній, які мають зв'язок з утікачем-банкіром, залишається "Компанія з управління активами "Скай Кепітал Менеджмент" (колишня "Дельта-Капітал").

Володіє цією компанією, згідно з публічними реєстрами, партнер Миколи Лагуна Вадим Сергієнко. Відтак, відчуження корпоративних прав на цю компанію фактично не відбулося, оскільки Сергієнко не вносив реальних коштів за їхнє придбання. Згідно з результатами 2022 року, вартість активів цієї компанії перевищила 426 мільйонів гривень.

Ексбанкір має активи в тимчасово окупованому Криму

Після банкрутства банку Лагун продовжував отримувати прибуток. У журналістському розслідуванні заявляють, що "Скай Кепітал Менеджмент" брала участь в оборудках із перепродажем права стягувати борги за кредитним зобов'язанням перед іншою фінансовою установою банкіра – "Омега Банком".

Щоб реалізувати таку схему Лагун використав фінкомпанію "Іпотека Кредит", яка належить йому та сестрі Антоніні Лагун. Щобільше, за даними журналістів, ексбанкір володіє ЖК "Солнечный", який розташовний у Ялті, на території тимчасово окупованого Криму.

А також сільськогосподарським виробничим кооперативом "Черноречье" та близько 1000 гектарами землі, які здає в оренду сільгосппідприємству ТОВ "Севастопольский", що належить Лагуну. Останнє, заявляють журналісти, у 2014 році перереєстрували за законодавством Росії. Відповідно, зберегти право власності на угіддя та акції компанії Лагун міг лише, якщо має громадянство країни-агресорки.

Зверніть увагу, юристи "Апостроф TV" вказали на півдесятка порушень, яких припустився суддя Господарського суду Микола Пасько. Зокрема він не запросив на засідання у справі про "банкрутство" Лагуна жодного з його кредиторів, не згадав їхні назви та імена, чи суму боргів у своїй ухвалі.

Лагун завдав Україні збитків на більш ніж 1,5 мільярда доларів

Невдовзі суд введе мораторій на задоволення вимог кредиторів до ексвласника "Дельта-Банку", а Микола Пасько стане єдиним, хто розглядатиме усі позови до Лагуна в межах справи про банкрутство. Відтак, оголошення останнього неплатоспроможним дасть можливість Миколі Лагуну вже за рік звільнитися від будь-яких претензій кредиторів,

– йдеться у розслідуванні.

Розслідувачі зазначають, що Господарський суд Києва неохоче займається справою про махінації з корпоративними правами Лагуна. Навіть попри те, що багатомільйонні прибутки та приховування активів могли б стати причиною для відмови ексвласнику "Дельта-Банку" у визнанні неплатоспроможності.

До слова, Микола Лагун тільки державним установам (Нацбанку, Ощадбанку, Державному експортно-імпортному банку) винен орієнтовно 8 мільярдів гривень. І 6 мільярдів з них ексбанкір може списати, оголосивши про "банкрутство".

За понад десять років Лагун завдав Україні збитків на більш ніж 1,5 мільярда доларів, кажуть журналісти-розслідувачі. Наразі ексвласник "Дельта-Банку" проживає у Відні, орендує квартиру в елітному будинку, пересувається на люксовому авто та має охоронців.

Зауважують, що раніше Лагуна бачили в ресторані у Монако. Цікаво, що колишній банкір у заяві про "банкрутство" називав "Дельта-Банк" єдиним активом, що приносив йому прибутки.

Не зовсім схоже на життя "банкрута", що рахує кожну копійку, аби розрахуватись з шаленими боргами, таких думок і намірів точно не має,

– констатують журналісти.