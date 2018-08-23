Скандальний український ведучий Кот розповідає у Росії побрехеньки про війська НАТО в Києві

Скандальний український телеведучий Юрій Кот, який був "голосом антимайдану" у період Революції Гідності, розповів в ефірі пропагандистського російського телеканалу байки про війська НАТО в Києві.

Так, в ефірі пропагандистської програми "60 минут" на телеканалі "Россия 24" Кот поскаржився, що нібито війська НАТО крокують українською столицею.

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Вони тоді не говорили в лютому, що крокуватимуть ось так от натівські війська у нас на Майдані. Якщо б тоді сказали, їх би ніхто не підтримав. Якщо б вони тоді сказали, що нацисти маршируватимуть по нашій країні, їх би ніхто не підтримав,

– заявив україснький телеведучий.

Окрім того, Кот повторив пропагандистські висловлювання російських політиків на зразок лідера ЛДПР Володимира Жириновського про те, що українці нібито є росіянами.

"Саме тому, що їх ніхто б не підтримав – вони продовжують свій політичний гон. Тому що українці є теж росіянами", – заявив ведучий.