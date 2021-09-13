Скаржилася на проблемні стосунки: у річці на Полтавщині знайшли тіло жінки

36-річну мешканку Полтави Анну Соляник, яку розшукували понад тиждень, знайшли мертвою. Її тіло виявили у річці Ворскла, що у селі Сем'янівка.

Аби встановити причину смерті, тіло жінки направили на судово-медичну експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

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За інформацією правоохоронців, востаннє живою Анну Соляник бачили ще 6 вересня – поблизу сіл Яцинова Слобідка та Сем'янівка, що під Полтавою. У жінки зламався автомобіль, після цього вона перестала виходити на зв’язок.

Як пише місцеве видання "Коло", про зникнення полтавки повідомила її мати, яка проживає в іншій області. Вона дізналася, що донька вже тривалий час не виходить на контакт, від її друзів.



Тіло жінки знайшли у річці на Полтавщині / Фото з соцмереж

Соляник ночувала в авто та скаржилася на особисті проблеми

У фейсбук-групі "Вільна Полтава" уточнили, що Соляник була підприємницею й власницею овочевого магазину. У Сем'янівці вона нібито шукала номер в готелі. Журналісти "Кола" дізналися у селян, що жінка упродовж кількох днів залишалася у Сем'янівці: ночувала у своєму авто, інколи купували їжу. Згодом, прочитавши у мережі про те, що машину залишили, її забрав власник (Соляник не була власницею).

У мережі пишуть, що у день зникнення жінка купувала алкоголь у сільському магазині – мовляв, це підтверджують записи з камер відеоспостережень.

У селі є свідки, які спілкувалися з Анною. За словами одного із них, перед зникненням жінка скаржилась на особисті проблеми, нібито пов'язані з бойфрендом, плакала під час розмови. Місцеві пропонували допомогу, проте вона відмовилася.