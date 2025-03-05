Анульовано 470 фейкових довідок про інвалідність, які "штампували" посадовці харківської МСЕК

В СБУ повідомили, що анульовано майже пів тисячі фейкових довідок про інвалідність, які видавали посадовці харківської МСЕК.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

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Скасовано 470 фейкових довідок про інвалідність

Анульовано 470 медичних довідок про фейкову інвалідність чоловіків призивного віку, виданих на Харківщині.

Вказується, що це стало результатом викриття співробітниками СБУ масштабної "схеми для ухилянтів" в обласній МСЕК у жовтні 2024 року.

Тоді, як зазначили в СБУ, підозру отримали 13 учасників оборудки. Серед них голова регіональної МСЕК і лікарі місцевих медзакладів.

Як встановило розслідування, за суми від 2 до 5 тисяч доларів США фігуранти продавали фіктивні довідки про інвалідність ухилянтам, які планували оформити "бронь" та регулярно отримувати державні соцвиплати,

– розповіли деталі в СБУ.

Наразі крім скасування підроблених медичних висновків Служба безпеки разом з Пенсійним фондом зупинила виплату незаконно призначених пенсій, "оформлених через оборудку".

Так, завдяки оперативному реагуванню СБУ запобігла щомісячним державним збиткам у розмірі понад 2,4 мільйона гривень.

На підставі нових зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили очільнику МСЕК та сімом його спільникам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 стаття 255 (створення злочинної організації та керівництво такою організацією, вчинене службовою особою з використанням службового становища);

чч. 2, 4 стаття 28, ч. 1 стаття 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене злочинною організацією);

ч. 4 стаття 28, ч. 3 стаття 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів злочинною організацією);

ч. 4 стаття 28, ч. 1 стаття 366, ч. 5 стаття 27, ч. 4 стаття 28, ч. 1 стаття 366 (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією).

Відомо, що всі учасники злочинного угруповання перебувають під вартою. В СБУ додали, що вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій ще 5 фігурантам.