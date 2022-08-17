Кулеба оцінив ймовірність скасування європейських віз для росіян

Вся Європа, ймовірно, не підтримає скасування віз для росіян. Спочатку потрібно рішення конкретних країн.

Видача віз – це національна політика кожної держави ЄС, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Важливо Кулеба підказав ЄС та G7, як аргументувати заборону видавати туристичні візи росіянам

Які країни мають скасувати візи найперше

Заїхати в ЄС росіяни можуть через Фінляндію та країни Балтії. Якщо ці держави закриваються, тобто не дають візи, то в'їзд до ЄС стає обмеженим. Можна летіти в Туреччину, а там чекає пересадка.

Тому Кулеба зазначив, що ключове рішення мають схвалити хоча б ці країни.

А потім будемо дотискати повноцінне рішення,

– наголосив Кулеба.

Як ЄС аргументувати заборону віз

Раніше Кулеба підказав Євросоюзу та "великій сімці", як пояснювати заборону видачі віз росіянам. Він нагадав, що Всесвітня туристична організація ООН припинила членство росії, адже "туризм – це опора миру та міжнародної дружби".

Тому цей факт цілком можна застосувати для заборони ЄС та країн "великої сімки" на видачу віз.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити усім росіянам отримувати туристичні візи та перетинати кордони цивілізованих країн. Він наголошував, що поки росіяни зазіхають на чужі території, вони мають жити лише у "своєму світі".

До теми – все більше країн підтримують заборону видачі віз росіянам: відео