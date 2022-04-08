"Сказали: ми маємо перемогти": за 40 днів людей у поневолених містечка Київщини не зломали

Українці навіть з найгарячіших точок впевнені у перемозі України у війні з Росією. Мовиться не про військових, а про цивільних людей.

Про це сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу, передає 24 канал.

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За його словами, українці не мають сумнівів у своїй перемозі. Це доводить випадок, коли Стефанчук та інші українські високопосадовці відвідали Ірпінь, Бучу та інші звільнені від російських окупантів містечка.

Ми спілкувалися з людьми, які 40 днів пробули в підвалах. За 40 днів їх не зломили. І це не військові. Це звичайні люди: пенсіонери, діти, студенти. І вони сказали одне: ми маємо перемогти. Ці люди не були зломлені, в їхніх очах горів вогонь,

– розповів Стефанчук.

У зверненні до журналістів Стефанчук наголосив, що Україна дуже цінує підтримку інших країн.

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