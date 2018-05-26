"Сказали, що з комунальної служби": у Києві вигадали новий спосіб грабунку

25 травня на вулиці Раїси Окіпної у Києві відбувся розбійний напад. Двоє зловмисниць представилися працівниками однієї з комунальних служб міста і ввірвалися у квартиру до довірливої жінки.

Про це повідомляють у прес-службі Нацполіції Києва.

Читайте також: В Іспанії затримали чоловіка, який грабував банки останні 35 років

На місці події потерпіла розповіла: двоє жінок постукали у двері її квартири, представилися працівниками однієї з комунальних служб і попросили відчинити. Щойно власниця помешкання впустила жінок, ті накинулися на неї. Одна повалила потерпілу на підлогу і приставила до її шиї ножа, тим часом інша нишпорила по оселі, шукаючи цінні речі,

– йдеться у повідомленні.

Потому зловмисниці втекли у невідомому напрямку, прихопивши із собою телефон та прикраси потерпілої. Заявниця надала детальний опис нападниць.

Також очевидиця події розповіла поліцейським, що чула крики із вказаної квартири, а потім побачила, як дві жінки вийшли з під’їзду й попрямували на зупинку громадського транспорту неподалік.

Уже за 10 хвилин зловмисниць впіймали у маршрутці. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили у цих громадянок телефон та прикраси, у яких потерпіла згодом впізнала свою власність.



Грабіжниць затримали прямо у маршрутці

Патрульні ймовірних зловмисниць затримали. На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Усі обставини події з’ясовуються.



При них були вкрадені напередодні речі