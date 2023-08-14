Наєв розповів, скільки часу потрібно Росії для підготовки до наступу на північному заході

Наразі загрози наступу російських загарбників на північному заході немає. Якщо агресор все ж вирішить вдатися до активних дії, йому знадобиться час на підготовку.

Так, окупантам знадобиться не менше, ніж півтора місяця. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

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"Зараз цієї загрози буквальної немає"

Наразі у Рівненській області проходять роботи з посилення кордону. Зокрема, мінування місцевості, облаштування нових оборонних позицій, а також зміцнення охорони та оборони важливих критичних об'єктів, зокрема, енергосистеми України.

На даному напрямку зараз немає ознак того, що ворог готується до наземної наступальної операції. При цьому, не можна ствердно сказати, що буде у майбутньому, зазначив Наєв. Генерал зауважив, що українські військові завжди розраховують на найгірший варіант розвитку подій.

Якщо ми готові до найгіршого сценарію, то будемо готовими, якщо сили ворога будуть й меншими. Я скажу так, зараз цієї загрози буквальної немає, але вона може утворитися в подальшому. Щоб ворогу створити необхідні сили і почати тут наступальні дії, йому знадобиться не менше ніж півтора місяця,

– підкреслив командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Також додав, що на ділянці кордону в Рівненської області додали ще понад 60 спостережних постів та створили близько 15 нових опорних позицій. Окрім того, встановили десятки тисяч мін, з яких не менше ніж 20% – протипіхотні міни в керованому варіанті.

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Зверніть увагу! Рівненська область межує з Білоруссю, де зараз перебуває 6500 найманців ПВК "Вагнера". Однак, Сергій Наєв наголосив, що бойовики поки не становлять реальної загрози для України.

"Перебування ПВК "Вагнера" у Білорусі є небезпечним, але коли вони створять відповідні або диверсійно-розвідувальні групи, або наземне наступальне угруповання, це і стане реальною загрозою. Тож, ми не очікуємо, коли ця загроза утвориться, ми робимо все, щоб підвищити наші оборонні спроможності", – підкреслив генерал.