Скільки грошей митниця перерахувала до бюджету у період карантину: суми

Державна митна служба від початку 2020 року перерахувала до бюджету вже 108 мільярдів 886 мільйонів гривень.

Від початку карантину митниця перерахувала до бюджету 49 мільярдів 329 мільйонів гривень, мовиться у відповіді 24 каналу на запит відомства.

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Відповідь на запит від Державної митної служби 24 каналу

Раніше ексголова ДМС Максим Нефьодов розповідав, що від початку 2020 року щодня митниця приносила до бюджету по 1 мільярду гривень доходів.

При цьому президент Володимир Зеленський заявляв, що Державна митна служба не виконала план митних надходжень до державного бюджету. Звільнення Максима Нефьодова у "Слузі народу" пояснили тим, що він не зміг здолати "великого корупційного монстра".

Скільки доходів принесла митниця у 2019?Українська митниця у 2019 році зібрала рекордну за 10 років суму прибутків. Держава отримала 14,6 мільярда доларів. А це – на мільярд більше, ніж у 2018 році.



Загалом це – другий результат за всю історію України після 2008 року, коли був значний економічний зріст і не було російської агресії.