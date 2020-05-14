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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Скільки грошей митниця перерахувала до бюджету у період карантину: суми

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Скільки грошей перерахувала митниця
Скільки грошей перерахувала митниця / Getty Images

Державна митна служба від початку 2020 року перерахувала до бюджету вже 108 мільярдів 886 мільйонів гривень.

Від початку карантину митниця перерахувала до бюджету 49 мільярдів 329 мільйонів гривень, мовиться у відповіді 24 каналу на запит відомства.

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Відповідь на запит від Державної митної служби 24 каналу

Раніше ексголова ДМС Максим Нефьодов розповідав, що від початку 2020 року щодня митниця приносила до бюджету по 1 мільярду гривень доходів.

При цьому президент Володимир Зеленський заявляв, що Державна митна служба не виконала план митних надходжень до державного бюджету. Звільнення Максима Нефьодова у "Слузі народу" пояснили тим, що він не зміг здолати "великого корупційного монстра".

Скільки доходів принесла митниця у 2019?Українська митниця у 2019 році зібрала рекордну за 10 років суму прибутків. Держава отримала 14,6 мільярда доларів. А це – на мільярд більше, ніж у 2018 році.

Загалом це – другий результат за всю історію України після 2008 року, коли був значний економічний зріст і не було російської агресії.

Автор: Анастасія Зазуляк, Наталя Боднар
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Гроші Бюджет Державна митна служба
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