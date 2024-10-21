Понад 230 тисяч людей отримали інвалідність у 2023 році, більшість з них – чоловіки, – МОЗ

Протягом 2023 року понад 230 тисяч людей визнали особами з інвалідністю. Більшість з них – чоловіки.

А саме 138,1 тисяча чоловіків. Про це ідеться у відповіді Міністерства охорони здоров'я на запит Романа Лихачова, військового адвоката та юриста Центру надання підтримки ветеранам, яка є в розпорядженні видання NV.

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Кількість, стать і вік людей, яким надали інвалідність у 2023 році

Так, відомо, що більше, ніж 230 тисяч людей визнали особами з інвалідністю, з них 138,1 тисяча чоловіків та 92,5 тисяч жінок.

Зазначається, що особами з інвалідністю було визнано 50,2 тисячі людей у віці до 39 років, а також 105,8 тисячі людей від 40 до 60 років. Відповідну довідку отримали 74,7 тисяч людей пенсійного віку, з них 41,6 тисяча жінок 60+ років та 33 тисячі чоловіків.

При цьому згідно з даними Державної служби статистики, станом на 1 січня 2023 року в Україні було понад 2,7 мільйона осіб з інвалідністю. Це складає 6,6% від загальної чисельності населення.

Відповідь МОЗ на запит Лихачова / Скриншот



Відповідь Міністерства охорони здоровʼя на запит Лихачова / Скриншот

Причини інвалідності

Вказується, що найпоширенішою причиною отримання інвалідності протягом 2023 року було загальне захворювання. Тут налічується 126,3 тисячі випадків. Серед військовослужбовців особами з інвалідністю визнали 5,8 тисяч осіб.

Внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання інвалідність отримали майже 2,5 тисячі осіб. Ще 10,6 тисяч людей визнали особами з інвалідністю з дитинства, а 2,2 тисяі – особами з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС.

У Міністерстві охорони здоров'я також повідомили, що 254 тисячі людей були повторно визнані особами з інвалідністю з-поміж переоглянутих у медико-соціальних експертних комісіях.

Статистика серед дітей

У Міністерстві охорони здоров'я також надали статистичні дані щодо розподілу дітей з інвалідністю за причинами інвалідності, віком та статтю за 2023 рік.

Роман Лихачов звернув увагу на велику кількість дітей з інвалідністю, які фігурують у відповіді МОЗ, – станом на минулий рік в країні такими визнали 158,9 тисяч неповнолітніх.

У коментарі виданню NV юрист зауважив, що інвалідність дитини також є підставою для отримання відстрочки від мобілізації та виїзду за кордон, і оформляється вона більш "непомітно".

Відповідно до відповіді МОЗ, найпоширенішими причинами набуття інвалідності серед дітей були: природжені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні аномалії (43 тисячі дитини); розлади психіки та поведінки (35,4 тисячі); хвороби центральної нервової системи (22,7 тисячі) та ендокринні хвороби, розлади харчування, порушення обміну речовин (16,7 тисячі).

Крім того, ще 8,4 тисячі дітей отримали інвалідність через хвороби вуха та соскоподібного відростка, 7,2 тисячі — через хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини, 5,4 тис. – через новоутворення.

У виданні вказали, що інформації про кількість осіб з інвалідністю станом на 2024 рік МОЗ не має.



Детальні дані щодо розподілу дітей з інвалідністю за причинами інвалідності / Скриншот





Детальні дані щодо розподілу дітей з інвалідністю за причинами інвалідності / Скриншот