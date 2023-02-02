На Бахмутському напрямку щодобові втрати окупантів йдуть на сотні, – Череватий

Російські окупанти кожного дня зазнають шалених втрат на війні в Україні. Особливо ворог втрачає живу силу на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил Сергій Череватий під час брифінгу. Про це повідомляє 24 Канал.

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Ворог зазнає шалених втрат на Донеччині

Він наголосив, що у росіян втрати щодня дуже великі. "За цю добу на Бахмутському напрямку вони втратили 127 людей вбитими, 137 пораненими", – уточнив він.

Також Череватий наголосив, що минулої доби втрати окупантів поблизу Бахмута були ще більшими. За його даними, ворог втратив близько 280 осіб.

Череватий зауважив, що також окупанти зазначають чималих втрат і на Лиманському напрямку.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 2 лютого тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках окупанти обороняються.

Нагадаємо, що протягом доби на Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області.

У росіян великі проблеми з тактичною медициною

За словами Череватого, окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та навіть пологових закладів на тимчасово захоплених територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

З тактичною медициною у ворогів великі проблеми,

– підкреслив полковник Сергій Череватий.