У Мінветеранів розповіли, скільки перших добровольців отримали статус УБД

Станом на 9 серпня посвідчення учасника бойових дій отримали понад 700 добровольців першої хвилі. Наразі процес видачі документів йде за планом.

Про те, скільки перших добровольців 2014 – 2015 років отримали статус УБД, в інтерв'ю виданню розповіла міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

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Перші добровольці отримали статус УБД

Прийнятий закон про надання статусу учасників бойових дій добровольцям. І ми вже більш як 700 посвідчень видали. При міністерстві є відповідна комісія, процес йде планомірно,

– повідомила Лапутіна.

Очільниця відомства також зазначила, що нещодавно була в Авдіївці, де вручала посвідчення учасникам "Правого сектору".

"Їхній внесок на перших етапах війни важко переоцінити, я сама багатьох із них бачила у 2014 році й була з ними в одних бойових ситуаціях", – наголосила міністерка. Вона додала, що на восьмому році війни вони нарешті отримали належний їм статус.

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Терміни запуску електронного реєстру ветеранів

Також Лапутіна назвала терміни запуску електронного реєстру ветеранів. У тестовому режимі він запрацює вже до Дня Незалежності, повноцінно – до Нового року.

До цього реєстру вноситимуть інформацію про ветеранів війни та людей, які мають особливі заслуги перед державою, а також постраждалих учасників Євромайдану 2013 – 2014 років і членів їхніх сімей.